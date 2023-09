Populares denunciam sujeira em rua de Cemei no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Sujeira em parte da calçada da rua Elias Arsênios - Crédito: Divulgação

Uma questão de higiene pública, de saúde pública, de educação e porque não, respeito para com o próximo. Principalmente quando “este próximo”, são crianças que frequentam o Cemei Octávio de Moura, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Na tarde desta segunda-feira, 25, populares entraram em contato e denunciaram que ruas no entorno da instituição de ensino estão abandonadas. Principalmente quanto à simples manutenção de uma limpeza.

De acordo com uma leitora, na rua Elias Arsênios, por exemplo, há galhos de árvore na calçada, bem como lixo depositado por moradores próximos. Foi flagrado inclusive, cacos de vidro e até porta-retratos.

“Nem os vizinhos colaboram e se acomodam com a sujeira. Não se incomodam em deixar o local limpo. O problema é que crianças utilizam a calçada para ir até à escola e retornar para casa. Quase ninguém se incomoda com o meio ambiente. É lamentável”, disse.

