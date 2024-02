População reclama de sujeira e mato alto no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Cemitério em estado de abandono: motivo de reclamação da população -

Mato alto, entulho e sujeira. Estes foram alguns dos problemas que estariam ocorrendo no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Na manhã desta quinta-feira, 15, encaminharam dois vídeos onde fizeram as denúncias.

Em ambos, as pessoas relataram que o mato está alto em determinados locais do campo santo. O que causou irritação e classificou como “pouca vergonha” é o fato de uma caçamba ter sido colocada em um dos passeios e trabalhadores que atuam no local, ao invés de jogar o entulho dentro dela, deixaram empilhado ao lado, o que impedia até a locomoção das pessoas que vão até o cemitério visitar seus entes queridos que já deixaram o plano terreno.

Em um determinado momento, o narrador do vídeo afirma ainda que fica difícil até se dirigir aos túmulos. As vezes pelo fato de ter moitas grandes com mato superando um metro de altura ou mesmo pelo fato do entulho ser jogado aleatoriamente, sem os devidos cuidados.

Em ambos os vídeos, os reclamantes pedem respeito e consideração por parte das autoridades municipais, sugerindo limpeza e manutenção do cemitério. Não só a limpeza em determinadas datas do ano.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda uma resposta. Assim que tivermos um posicionamento, essa publicação será atualizada.

