População pode solicitar seguro desemprego pela internet

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) informa que a solicitação do Seguro Desemprego, um dos serviços oferecidos pela Casa do Trabalhador “Antonio Cabeça Filho” a partir de agora pode ser solicitado via internet através de serviços digitais do Governo Federal.

Basta acessar o site http://serviços.mte.gov.br (acessível também em aplicativo para celulares – versões “Android e IOS”), realizar cadastro ou quem já é cadastrado fazer o login e acessar o ícone Seguro Desemprego, solicitar Seguro Desemprego e seguir as orientações do Portal.

O atendimento “online” é em tempo real; disponível 24 horas por, inclusive aos sábados, domingos e feriados; resultado imediato da solicitação do seguro-desemprego; sem necessidade de agendamento; sem filas de espera; sem atendimento presencial.

É possível cadastrar recurso de Seguro-Desemprego, acompanhar o seu Requerimento de Seguro-desemprego, desde a habilitação até o pagamento das parcelas a que tem direito.

A nova e moderna forma de acesso dos trabalhadores ao Programa do Seguro-Desemprego foi implantada pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, processo que desobriga o trabalhador de ser atendido presencialmente em uma unidade de atendimento.

A partir de então, os trabalhadores ficam desobrigados de comparecer em um posto de atendimento e será possível requerer o seu seguro-desemprego por meio de acesso digital, de forma fácil, intuitiva, moderna e compreensível.

