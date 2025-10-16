População LGBTQIAPN+ debate políticas públicas em audiência na Câmara de São Carlos

Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos sediou, na noite desta quarta-feira (15), a audiência pública “Participação Social, Visibilidade e Promoção dos Direitos da População LGBTI+”, proposta pela vereadora Fernanda Castelano (PSOL), com o objetivo de debater políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+ do município. O encontro reuniu representantes de coletivos, organizações da sociedade civil, servidores públicos, membros do Poder Executivo e parlamentares comprometidos com a promoção da diversidade e dos direitos humanos.

Entre as autoridades presentes, teve destaque a participação do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL), presidente da Frente Parlamentar em

Defesa dos Direitos LGBTQIA+ da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Segundo a revista CartaCapital, Cortez é o parlamentar com o maior número de proposições voltadas à defesa dessa população.

Em sua fala, o deputado ressaltou que São Carlos já conta com uma rede de apoio e atendimento às pessoas trans, e afirmou que é que o município “não seja uma exceção, mas um exemplo a ser seguido por outras cidades do Estado de São Paulo”.

Durante a audiência, foram debatidas questões ligadas a segurança, educação, saúde, emprego e renda, com destaque para a situação da população trans no município. Participantes enfatizaram a importância do Ambulatório de Sexualidade, coordenado pela Dra. Cláudia Adão Alves, que oferece atendimento especializado à comunidade, mas ainda enfrenta desafios na integração com a rede básica de saúde.

Outra pauta central trazida por vários dos presentes foi a recomposição do Conselho Municipal da Diversidade Sexual, com a indicação dos representantes do poder público e nomeação daqueles da sociedade civil, eleitos na 6ª Conferência Municipal da Diversidade. A retomada do Conselho foi apontada como um passo essencial para garantir a continuidade e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à diversidade.

Também foi destacada a necessidade de realizar diagnósticos e mapeamentos atualizados sobre a realidade LGBTQIAPN+ em São Carlos, de modo a orientar ações mais efetivas e baseadas em evidências.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi conduzido pela advogada Camila Marques, representante da Associação Blanca González, que lembrou os recentes assassinatos de Naiara e Amanda, reforçando o alerta sobre a violência contra pessoas trans e travestis na região.

O deputado Guilherme, em sua despedida, reafirmou seu compromisso com iniciativas locais e sua intenção de compartilhar com palamentares de São Carlos alguns de seus projetos de lei que ampliam os direitos e garantem dignidade e cidadania à comunidade LGBTQIAPN+.

A vereadora Fernanda Castelano encerrou o encontro agradecendo a presença dos movimentos e do público, e reiterou o compromisso de seu mandato com a construção de políticas públicas que assegurem respeito, dignidade e igualdade de direitos para todas as pessoas.

Leia Também