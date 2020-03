População dá péssimos exemplos e segue a sujar terrenos

Na mesma rua onde fica o terreno, há pessoas infectadas com dengue e chikungunya - Crédito: SCA

A população está preocupada com o avanço do coronavírus. Ontem (18), São Carlos confirmou o primeiro caso da doença. Mas a cidade detém os problemas do dia a dia, que despertam a atenção das autoridades e provocam a necessidade de consciência cidadã. No Santa Felícia, temos a rua Francisco Lopes, que poderia se chamar ‘rua da Dengue e Chikungunya’, em função de parte da população que usa indevidamente terrenos públicos como espaço para descarte. Lá, entrevistamos duas vítimas de um mosquito transmissor das doenças o aedes aegypti, pequeno no tamanho, mas enorme nas consequências.

O primeiro entrevistado tem 73 anos e foi vítima de chikungunya. Coincidentemente, ele mora em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil Homero Frei, ladeado por terrenos baldios lotados de sujeira o que, paradoxalmente, esgarça a falta de educação de parcela da sociedade.

Ele contraiu chikungunya em 5 de fevereiro. Na entrevista, relatou dores terríveis. “Fiquei 30 dias sem poder tomar remédio porque não descobriram o que era. Fui à Unimed, fiz exames, e não descobriram o que era”, destacou. [entrevista logo abaixo da matéria]

Hoje, o aposentado está relativamente bem, mas à época sentia fortes dores nas juntas. “Meu rosto ficou vermelho feito pimenta madura”, comparou. “Não podia fechar as mãos e mexer os pés”, continuou.

A vítima de 73 anos costuma levar os cães para passeio e tem certeza que o mosquito surgiu em função do descarte irresponsável de alguns. Na entrevista, ele comentou sobre o uso constante de inseticida em função da quantidade de pernilongos. “Eles limpam só o pedacinho da escola. Gastei três tubos de veneno, pois não vencia matar mosquito”, disse. “O povo fala que a Prefeitura não limpa, mas tem muita gente que não respeita e joga lixo”, ponderou.

A Prefeitura já adotou todos os procedimentos de mobilização do bairro.

Dengue

Um segundo morador da rua tem 66 anos. Ele contraiu dengue e de quebra, desconfia, passou a doença para a esposa. “Faz quarenta dias que peguei dengue. É horrível. Dói tudo o que você pensar. Cabeça, estômago, corpo...”, destaca.

Ele comenta que presencia o descarte de lixo em vários pontos de São Carlos e lamenta. “O povo joga a sujeira e depois culpa o prefeito”.

Apesar de ter contraído a doença em 5 de fevereiro, o primeiro caso de chikungunya foi confirmado em 16 de março. Nota da Vigilância Epidemiológica mostra que subiu para 117 os casos de dengue, uma notificação de febre amarela e nenhuma de zika.

A Secretaria de Serviços Públicos prometeu limpar o terreno na tarde desta quinta-feira.

