População continua sofrendo com estragos causados pelo temporal de quarta-feira

Parte do asfalto foi engolido por erosão no Jardim Cardinalli - Crédito: divulgação

Os reflexos do temporal da última quarta-feira (28) continuam a ser sentidos pela população em São Carlos.

No Jardim Cardinalli, os moradores “perderam” um dos acessos ao bairro. Na rua Geminiano Costa vários galhos de árvores caíram sobre a via, impedindo o trânsito de veículos.

Ponte destruída pela chuva na região do 29

Já na rua General Osório, parte do asfalto foi engolido por uma erosão, sendo necessário o fechamento da passagem de veículos pelo local.

Moradores da área rural também enfrentam problemas. Uma ponte na antiga estrada da Babilônia que dava acesso ao balneário do 29 foi destruída pela chuva.

No Jardim Brasil, próximo ao supermercado Savegnago, também há muita sujeira espalhada pela avenida Comendador Alfredo Maffei. Um desmoranamento de terra também afeta um córrego que fica na mesma região.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Na quinta-feira (29) a Prefeitura Municipal decretou situação de emergência nas áreas do município afetadas pelas chuvas intensas desta quarta-feira, 28.

Desta forma, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Município de São Carlos, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas, assim como fica autorizada a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar as ações de resposta ao desastre com o objetivo de assistir a população afetada pelo desastre, entre outras providências.

