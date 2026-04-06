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segunda, 06 de abril de 2026
Jockey Clube

Pontilhão sob a Washington Luís será interditado e trânsito terá mudanças por até 90 dias

Interdição afeta ligação entre os bairros Jardim Paulistano e Jardim Jóquei Clube e altera rotas de ônibus e fluxo de veículos.

06 Abr 2026 - 08h26Por Da redação
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Pontilhão do Jockey Clube - Crédito: SCAPontilhão do Jockey Clube - Crédito: SCA

A partir desta segunda-feira (6), o pontilhão localizado sob a Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, será interditado para obras realizadas pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista. A passagem inferior que liga os bairros Jardim Paulistano e Jardim Jóquei Clube ficará bloqueada durante todo o período de intervenção.

O trecho interditado conecta a Rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano, à Rua Rio Amazonas, no Jardim Jóquei Clube. Apesar da interdição da travessia sob o viaduto, as alças de acesso à rodovia permanecem liberadas para os motoristas.

Mudanças no trânsito e sentido único em horários de pico

Para reduzir os impactos no trânsito, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana implantará medidas operacionais, principalmente nos horários de maior fluxo.

Entre as mudanças, haverá alteração temporária no tráfego da passagem inferior entre o Jardim Jóquei Clube e o Centro, pelas ruas Ray Wesley Herrick e Bernardino Fernandes Nunes. No período da manhã, até as 9h, o local funcionará em sentido único no fluxo do bairro em direção ao Centro.

Também serão instaladas placas informativas sobre obras, desvios e rotas alternativas, com o objetivo de orientar os condutores durante o período de interdição.

Transporte coletivo terá rotas alteradas

O transporte público urbano também passará por mudanças temporárias. Os ônibus utilizarão rotas alternativas pela Rodovia SP-318, com acesso pela Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira.

A linha 53 – Jóquei Clube x UFSCar (USE) passará a operar como linha 53 – Paulistano x UFSCar (USE), mantendo os mesmos horários, porém com início e término no Jardim Paulistano.

Já a linha 43 – Jóquei Clube x Shopping terá o trajeto ampliado até a UFSCar, com nova programação e intervalos menores entre as partidas.

Outras linhas, como as de números 30, 58 e 71, também terão desvios temporários, passando por vias alternativas como as ruas Rio Grande, Rio Araguaia e Rio Tietê, além de outros acessos até o Trevo do SAMU.

Segundo a Secretaria, não haverá retirada de pontos de parada, mas atrasos podem ocorrer em razão das mudanças operacionais. A circulação dos ônibus será monitorada em tempo real para possíveis ajustes.

Obra deve durar até três meses

A previsão é que a obra seja concluída em até 90 dias, podendo ser finalizada antes, dependendo das condições de execução.

Durante o período, a orientação é que motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência, utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção à sinalização instalada nas proximidades da interdição.

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