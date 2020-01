Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura Municipal informou que pontilhão da Travessa 8 ficará interditado pelos próximos dias. As equipes já trabalham na remoção das pedras do muro que desabou durante a chuva de ontem, mas a umidade da terra indica o risco de novos deslizamentos.

Também há previsão de chuva para o fim de semana. De acordo com a assessoria de imprensa, o trabalho com as máquinas pesadas só poderá ser concluído quando a umidade do terreno tiver diminuído. Equipes da Prefeitura devem se reunir com a empresa responsável pela obra do local e com a concessionária responsável pela área do trecho para discutir soluções para a questão.

