Pontifícias Academias de Ciências e Ciências Sociais do Vaticano emitem manifesto sobre Covid-19

Em documento (manifesto) divulgado para à imprensa no último dia 20 de março, as Pontifícias Academias de Ciências e Ciências Sociais do Vaticano sublinharam os enormes serviços prestados pelos profissionais da saúde em todo o mundo na prevenção e combate ao Covid-19, classificando a pandemia como “um desafio para as sociedades, sistemas de saúde e economias”. O manifesto, dividido em cinco pontos, tem o objetivo de chamar a atenção de todos para a necessidade de se implementarem ações e prioridades que se enquadrem nas áreas de ciência, política científica e ações de políticas de saúde.

No documento, é realçado o fato de os sistemas de saúde precisarem de ser fortalecidos em todos os países, principalmente na necessidade de alertar e antecipar problemas, sendo que essa foi uma lição aprendida até agora com a crise do COVID-19. “Alertar com um aviso prévio do surto alguns meses antes de nos atingir em escala global, pode ser o fator primordial para evitar tragédias. No futuro, precisamos coordenar melhor os esforços nas frentes política e de saúde para preparar e proteger a população”, enfatiza o manifesto, que sublinha ainda o fato de governos, instituições públicas, comunidades científicas e a mídia (incluindo mídias sociais) terem falhado em garantir uma comunicação responsável, transparente e oportuna, o que é crucial para a ação apropriada. Segundo o documento, organizações internacionais como a OMS e a UNICEF, mas também academias de ciências, precisam ser ouvidas em seus esforços de comunicação para que suas informações científicas, baseadas em evidências “possam se elevar acima da cacofonia de suposições não comprovadas espalhadas por todo o mundo”.

Expandir o apoio à ciência e ações das comunidades científicas

Os cientistas a serviço das Academia de Ciências e Ciências Sociais do Vaticano, onde tem assento o pesquisador e docente do Instituto de Física de São Carlos (USP), professor Vanderlei Bagnato, defendem o fortalecimento da pesquisa básica que aumenta a capacidade de detectar, responder e, em última análise, prevenir, ou pelo menos mitigar catástrofes como a que estamos vivendo presentemente. A ciência precisa de financiamento garantido à nível nacional e transnacional, para que os cientistas tenham os meios para descobrir as drogas e vacinas certas. Tais resultados devem ser transmitidos ao setor produtivo. Por sua vez, empresas farmacêuticas têm a principal responsabilidade de produzir esses medicamentos em escala, e demais empresas de produzir equipamentos de suporte, dentro da realidade econômica. Cientistas de todas as nações já tendem a servir com uma perspectiva global ao gerar prevenções e curas. Os cientistas afirmam, nesse documento, que essa atitude humana precisa de mais apoio. Associações profissionais e academias de ciências precisam verificar se podem servir melhor, em cooperação com agências internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e outras. Uma área de pesquisa importante, contida no manifesto, é entender as causas e a prevenção de doenças zoonóticas, ou seja, doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus ou parasitas que se espalham de animais para seres humanos.

O COVID-19 é uma ameaça comum que pode prejudicar um país mais cedo que outro, mas acabará prejudicando a todos. Os profissionais de saúde que combatem pandemias nas linhas de frente precisam do melhor apoio e proteção possível, indica o documento, sublinhando que as mulheres, que são a maioria dos trabalhadores da saúde e geralmente correm maior risco, ainda sofrem as mesmas injustiças que em outras áreas do trabalho, algo que deve cessar.

As pandemias representam uma ameaça para os milhões de refugiados, imigrantes e aqueles deslocados à força, pelo que as Academias de Ciências e Ciências Sociais do Vaticano pedem à comunidade global que intensifique os esforços para proteger os mais vulneráveis.

Interdependências globais

No citado manifesto é dado igual destaque à escala e escopo do globalismo atual, que tornaram o mundo - sem precedentes - interdependentes - e, portanto, vulneráveis e disfuncionais durante as crises. Por exemplo, o surto de COVID-19 está levando a demanda por mais isolamento nacional. No entanto, buscar proteção através do isolacionismo seria equivocado e contraproducente. Uma tendência que vale a pena apoiar seria uma forte demanda por maior cooperação global. As organizações transnacionais e internacionais precisam estar equipadas e apoiadas para servir a esse propósito. “Somente a governança baseada em evidências científicas sólidas e uma base sólida de valores fundamentais compartilhados podem mitigar as consequências de tais crises. A menos que os governos reduzam seus interesses nacionalistas, há motivos para esperar um agravamento da crise da saúde e, consequentemente, uma profunda recessão global, com implicações profundas e trágicas, especialmente para os países pobres”, realça o documento.

As medidas de mitigação para conter a rápida propagação do contágio às vezes exigem o fechamento de fronteiras em torno dos pontos afetados. No entanto, segundo o manifesto, as fronteiras nacionais não devem se tornar barreiras que dificultam a ajuda entre nações. Recursos humanos, equipamentos, conhecimento sobre melhores práticas, tratamentos e suprimentos devem ser compartilhados. Problemas globais, como pandemias ou crises menos visíveis das mudanças climáticas globais e perda de biodiversidade, exigem respostas cooperativas globais. “Insistimos que as crises globais exigem ação coletiva. A prevenção e contenção de pandemias é um bem público global e sua proteção exige maior coordenação global, bem como dissociação temporária e adaptativa”.

Ficar em casa é um ato de profunda solidariedade

Além de uma agenda de políticas científicas, técnicas e de saúde, o documento sublinha também a coesão social. “Uma lição que o vírus está nos ensinando é que a liberdade não pode ser desfrutada sem responsabilidade e solidariedade. A liberdade, divorciada da solidariedade, gera egoísmo puro e destrutivo. Ninguém pode ter sucesso sozinho. A pandemia do COVID-19 é uma oportunidade de nos tornarmos mais conscientes de quão importantes são os bons relacionamentos em nossas vidas. O paradoxo de hoje é que percebemos que cada pessoa precisa cooperar com outras pessoas, ao mesmo tempo em que é necessário isolar-nos de todos os outros por razões de saúde. No entanto, esse paradoxo é apenas aparente, pois o ato de ficar em casa é um ato de profunda solidariedade. É "amar o seu próximo como a si mesmo". A lição que a pandemia nos ensina é que, sem solidariedade, os direitos mais profundos do homem, de liberdade e igualdade, são apenas palavras vazias”.

Assinam este manifesto os seguintes cientistas:

Joachim von Braun - Presidente da Pontifícia Academia das Ciências (PAS). Universidade de Bonn, Alemanha;

Stefano Zamagni - Presidente da Pontifícia Academia de Ciências Sociais (PASS). Universidade de Bolonha, Itália;

Marcelo Sánchez Sorondo - Bispo Chanceler das Pontifícias Academias de Ciências (PAS) e Ciências Sociais (PASS), Cidade do Vaticano;

Dario Edoardo Viganò - vice-chanceler das Pontifícias Academias de Ciências (PAS) e de Ciências Sociais (PASS), Cidade do Vaticano

Werner Arber - Acadêmico da PAS e Membro do Conselho, Ex-Presidente da PAS, Professor, Biozentrum, Universidade de Basileia, Prêmio Nobel de Fisiologia, Suíça;

Vanderlei Bagnato - Acadêmico do PAS e Membro do Conselho, Professor, Departamento de Física e Ciência dos Materiais da Universidade de São Paulo e Instituto de Física de São Carlos, Brasil;

Antonio M. Battro, MD, PhD - Acadêmico da PAS e Diretor da Escola Internacional de Mente, Cérebro e Educação, Fundação Ettore Majorana e Centro de Cultura Científica, Erice. Membro da Academia Nacional de Educação, Argentina;

Helen M. Blau, Ph.D. - Acadêmica da PAS e Donald E. e Delia B. Baxter Foundation Professor, Diretor, Laboratório Baxter de Biologia de Células-Tronco, Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, Instituto de Biologia de Células-Tronco e Medicina Regenerativa, Departamento de Microbiologia e Imunologia, Stanford, EUA;

Rocco Buttiglione - Acadêmico do PASS, Instituto de Filosofia Edith Stein, Granada, Espanha;

Guy Consolmagno - Acadêmico da PAS Perdurante Munere, Specola Vaticana, Cidade do Vaticano;

Yves Coppens - Acadêmico do PAS, Collège de France, Paleoanthropologieetprehistoire, Paris, França;

Paul Crutzen - Acadêmico da PAS e Prêmio Nobel de Química, Instituto Max-Planck de Química, Mainz, Alemanha;

Partha Dasgupta - PASS Academician, Frank Ramsey Professor Emérito de Economia, Faculdade de Economia, Universidade de Cambridge, Reino Unido;

Francis L. Delmonico, M.D. - Acadêmico da PAS e Membro do Conselho, Professor de Cirurgia da Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital. Presidente Doação da Força-Tarefa da Organização Mundial da Saúde e Transplante de Órgãos e Tecidos, EUA;

Pierpaolo Donati - Acadêmico do PASS e membro do conselho, professor de sociologia, departamento de ciências políticas e sociais da Universidade de Bolonha, Itália;

Christoph Engel - Acadêmico do PASS, Instituto Max Planck de Pesquisa em Bens Coletivos, Bonn, Alemanha;

Takashi Gojobori - Acadêmico do PAS e Professor Distinto, CBRC (Centro de Pesquisa em Biociências Computacionais), BESE (Ciências e Engenharia Biológicas e Ambientais), KAUST (Universidade de Ciência e Tecnologia King Abdullah), Thuwal, Reino da Arábia Saudita;

Ana Marta González - PASS Acadêmica e Coordenadora Científica, Instituto de Cultura e Sociedade, Departamento de Filosofia, Universidade de Navarra, Espanha;

Allen D. Hertzke - Acadêmico PASS e David Ross Boyd Professor, Departamento de Ciência Política, Universidade de Oklahoma, EUA;

Vittorio Hösle - Acadêmico do PASS e membro do conselho, professor de artes e letras da Universidade de NotreDame, EUA;

Nicole Le Douarin - Acadêmica e Membro do Conselho da PAS, Professora Honoraireau Collège de France, Secretária Perpétuelle Honoraire d'Académie des Sciences, França;

Yuan Tseh Lee - Acadêmico do PAS, Academia Sinica, Instituto de Ciências Atômicas e Moleculares, Taipei, Taiwan (ROC);

Pierre Léna - Acadêmico do PAS e Professor Emérito, Université Paris Diderot, França;

John F. McEldowney, - Acadêmico e professor do PASS, Faculdade de Direito, Universidade de Warwick, Coventry, Reino Unido;

Yuri Manin - Acadêmico da PAS, Instituto de Matemática Max Planck, Bonn, Alemanha;

Roland Minnerath - Acadêmico do PASS e membro do Conselho, arcebispo de Dijon, historiador, França;

Salvador Moncada - Acadêmico e Professor do PAS, MD, Diretor de Domínio de Pesquisa em Câncer da Universidade de Manchester, Reino Unido e Honduras;

Veerabhadran Ramanathan - Acadêmico da PAS e membro do Conselho, professor, ScrippsInstitutionofOceanography, Universidade da Califórnia em San Diego, EUA;

Martin Rees - Acadêmico da PAS e membro do Conselho, ex-astrônomo Royal e Trinity College Cambridge e presidente da Royal Society, Reino Unido;

Gregory M. Reichberg - Acadêmico do PASS, Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo (PRIO), Oslo, Noruega;

Edward M. De Robertis - Acadêmico da PAS e Professor Distinto, Química Biológica, Universidade da Califórnia, Los Angeles, EUA;

Dani Rodrik - Acadêmico do PASS e professor de Economia Política Internacional da Fundação Ford, Escola de Governo John F. Kennedy, Universidade de Harvard, EUA;

Louis Sabourin - Acadêmico do PASS, École Nationale d'Administration Publique (GERFI), Université du Québec, Canadá;

Jeffrey D. Sachs - Professor universitário e diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade Columbia, diretor da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU, comissário da Comissão de Desenvolvimento de Banda Larga da ONU e advogado dos ODS sob o secretário-geral da ONU Antonio Guterres;

Wolf Singer - Acadêmico da PAS e Membro do Conselho, Professor de Fisiologia da Universidade Goethe de Frankfurt e Instituto Max Planck de Pesquisa do Cérebro, Frankfurt, Alemanha

Marcelo M. Suárez-Orozco - Acadêmico do PASS e membro do conselho, decano e professor de educação da UCLA Escola de Pós-Graduação em Educação e Estudos da Informação, EUA;

Ada Yonath - Acadêmica da PAS, diretora do Helen e Milton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structureand Assembly do Weizmann Institute of Science. Prêmio Nobel de Química, Israel;

Paulus Zulu - Acadêmico do PASS e membro do conselho, professor da Universidade de Kwa Zulu Natal, África do Sul;

Para conferir o manifesto, na sua versão original (em inglês), clique no link abaixo.

http://www.pas.va/content/accademia/en/events/2020/coronavirus.html

Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP

