Policiamento rodoviário apreende mais de 400 kg de cocaína na Washington Luís

Na última sexta-feira (13), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 418 kg de cocaína que estavam escondidos em um compartimento disfarçado no interior de um dos tanques de um caminhão estacionado de forma irregular na marginal sul da Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 175,350, em Rio Claro (SP).

A abordagem ocorreu após a equipe visualizar um caminhão Mercedes-Benz Actros, tracionando dois semirreboques tanque, parado em local com placas de proibição de parada e estacionamento. Com a aproximação da viatura, o motorista tentou sair rapidamente, desrespeitando sinal de parada obrigatória, mas foi interceptado com o apoio de outras viaturas da Polícia Rodoviária.

Durante a abordagem, o condutor, identificado pelas iniciais W.P.C., demonstrou nervosismo e alegou, de maneira confusa, que um dos tanques poderia conter drogas escondidas junto à carga de álcool etílico. Segundo ele, os compartimentos teriam sido adulterados por terceiros enquanto ele esteve hospedado em um hotel em Dourados (MS). Posteriormente, ele teria carregado os tanques com etanol em Sidrolândia (MS), com destino a Paulínia (SP).

Por conta da carga inflamável, não foi possível verificar imediatamente o conteúdo interno. Após o descarregamento do etanol em Paulínia, o Canil do 1º BAEP foi acionado e um dos cães farejadores indicou a presença de substância ilícita no primeiro tanque. Contudo, por questões de segurança, os bombeiros do 7º Grupamento recomendaram a entrada somente após descontaminação do tanque.

O veículo foi então encaminhado para Piracicaba, onde, nesta segunda-feira (16), após a descontaminação, o Canil do 10º BAEP confirmou novamente a presença de droga. Ao abrir um compartimento oculto dentro do tanque, os policiais encontraram 388 tabletes de cocaína, totalizando 418 quilos da droga.

O caso foi apresentado à Polícia Federal em Piracicaba. O motorista foi ouvido e liberado, enquanto o veículo e a droga foram apreendidos. A investigação prossegue para identificar os envolvidos no esquema de tráfico interestadual.