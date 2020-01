Policiais que esclareceram o assassinato do prefeito Chiquinho Campaner são homenageado pelo governador João Doria

Delegado Geraldo Souza Filho - Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (28), o Governador João Doria e o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, homenagearam 23 policiais militares, dez civis e dois técnico-científicos da capital e das regiões de Ribeirão Preto, Santos e Piracicaba com o certificado Policial Nota 10.

“Este é um governo no qual a segurança pública é prioridade. Nós vamos sempre apoiar e melhorar as condições de trabalho da melhor polícia do Brasil. Aliás, hoje vocês são aqui o melhor da melhor polícia do Brasil”, ressaltou Doria.

Em sua 12ª edição, a iniciativa criada pela Secretaria da Segurança Pública visa a reconhecer e estimular o bom trabalho policial em todo o Estado. A solenidade foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo.

Os casos que geraram destaques aos profissionais envolvem resgate, maus-tratos a animais e prisões de assaltantes e autores de homicídios. Duas peritas também são reconhecidas pela realização de exames periciais que foram imprescindíveis para as investigações de um caso de repercussão.

SÃO CARLOS

Representando a Polícia Civil, foram agraciados o delegado seccional de São Carlos Geraldo Souza Filho, o investigador da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos Maurício Lara Giampedro e o escrivão da Delegacia de Ribeirão Bonito Igor Rodrigo Gonzaga Serrano. O trio esclareceu a morte do prefeito de Ribeirão Bonito, Chiquinho Campaner, ocorrida em 26 de setembro.

