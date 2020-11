Policiais militares salvam a vida de pessoas durante a enchente

Crédito: Reprodução

No início da tarde desta sexta-feira, 27, a Polícia Militar divulgou um balanço preliminar do trabalho da corporação durante e após a enchente que atingiu São Carlos no final da tarde desta quinta-feira, 26, quando o centro da cidade sofreu sérios danos devido a força da água.

No boletim, a PM informou que 64 policiais trabalharam no sentido de auxiliar a população, além de duas motos e 23 viaturas.

Policiais Militares da Rádio Patrulha, Dejem, Atividade Delegada, Rocam, RPM, Ronda Escolar, Força Tática e equipes do 11° Baep de Ribeirão Preto estiveram em ação e atenderam aproximadamente 20 ocorrências geradas pelo 190 em diversos pontos da cidade, além do salvamento de oito pessoas que estavam dentro de veículos e de aproximadamente 100 pessoas que estavam no interior de lojas que foram afetadas pelas águas.

Desde o início da noite de quinta-feira, até o presente momento equipes da Polícia Militar fazem a segurança nos locais atingidos pela enchente, principalmente na área central para evitar saques e dar segurança às equipes de limpeza e aos lojistas.

A operação da Polícia Militar continuará de forma ininterrupta pelo tempo que for necessário.

SEM PENSAR NO PERIGO

Sem pensar no perigo e colocando a vida em risco para salvar pessoas se arriscavam e recolhiam produtos que eram arrastados pela correnteza, policiais militares não pensaram duas vezes e colocavam a própria para auxiliar quem pedia socorro.

Uma das provas foi o empenho da equipe comandada pelo sargento Parente que ajudou no salvamento de um casal de idosos que estava preso dentro do carro no início da enchente.

“Quando a chuva teve início fomos para o centro e no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua Geminiano Costa fomos informados que um casal de idoso estava ilhado, dentro do carro. Com a iminência de ocorrer a enchente, agimos o mais rápido possível e retiramos o casal que tinha dificuldade para se locomover. Havia muita água dentro do veículo. Segundos depois a força da água foi intensa, mas salvamos duas vidas. Carregamos a mulher que estava assustada e com medo e colocamos ambos em local seguro”, disse o PM.

Posteriormente, com a redução do volume das águas e a presença da Polícia Militar e guardas municipais, além do devido isolamento do local, não tivemos nenhum registro de furtos nas imediações das lojas.

Não houve registro de crimes ou outras ocorrências graves durante à noite e madrugada, garantiu a PM.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também