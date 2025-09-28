Policiais militares participam do aniversário do pequeno Felipe, admirador da instituição

Crédito: Divulgação

O aniversário de 7 anos do pequeno Felipe foi marcado por uma surpresa especial neste sábado (27), em São Carlos. Atendendo a um chamado inusitado, policiais militares estiveram presentes na comemoração para tornar a data ainda mais inesquecível.

O gesto dos policiais encheu a festa de alegria, brincadeiras e muitos sorrisos. Felipe, apaixonado pela corporação, pôde comemorar ao lado de familiares, amigos e agora também com a presença da Polícia Militar, que deixou o momento ainda mais emocionante.

