Patrulha Rural da PM leva solidariedade a família carente de São Carlos

Um gesto de solidariedade transformou a rotina de patrulhamento da Polícia Militar da Patrulha Rural em São Carlos. Durante rondas pela região de Aparecida da Babilônia, os cabos PM Luciano e Rezende se depararam com uma cena que os comoveu: uma senhora e seus filhos carregando gravetos para dentro de casa.

Ao realizarem o contato, conheceram a história de dona Maria, que enfrenta dias de extrema dificuldade. Além da falta de alimentos, ela ainda cuida do marido, que está acamado, lutando contra um câncer.

Comovidos com a situação, os policiais não mediram esforços para prestar auxílio. Na data de hoje, retornaram à residência levando uma surpresa que fez toda a diferença: doações de cestas básicas e roupas para a família.

A emoção tomou conta de dona Maria e de seus filhos, que agradeceram o gesto humano da equipe. "Essa ajuda chegou em um momento que a gente mais precisava", disse a família, com lágrimas nos olhos.

