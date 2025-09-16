(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Cidade

Patrulha Rural da PM leva solidariedade a família carente de São Carlos

16 Set 2025 - 13h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Patrulha Rural da PM leva solidariedade a família carente de São Carlos - Crédito: arquivo pessoal Crédito: arquivo pessoal

Um gesto de solidariedade transformou a rotina de patrulhamento da Polícia Militar da Patrulha Rural em São Carlos. Durante rondas pela região de Aparecida da Babilônia, os cabos PM Luciano e Rezende se depararam com uma cena que os comoveu: uma senhora e seus filhos carregando gravetos para dentro de casa.

Ao realizarem o contato, conheceram a história de dona Maria, que enfrenta dias de extrema dificuldade. Além da falta de alimentos, ela ainda cuida do marido, que está acamado, lutando contra um câncer.

Comovidos com a situação, os policiais não mediram esforços para prestar auxílio. Na data de hoje, retornaram à residência levando uma surpresa que fez toda a diferença: doações de cestas básicas e roupas para a família.

A emoção tomou conta de dona Maria e de seus filhos, que agradeceram o gesto humano da equipe. "Essa ajuda chegou em um momento que a gente mais precisava", disse a família, com lágrimas nos olhos.

Leia Também

Primeira sessão da Câmara completa 160 anos
História16h24 - 16 Set 2025

Primeira sessão da Câmara completa 160 anos

UFSCar realiza eventos para incentivar meninas na Ciência
Cidade16h20 - 16 Set 2025

UFSCar realiza eventos para incentivar meninas na Ciência

Santa Casa recebe doação de 44 quilos de tampinhas
Cidade15h27 - 16 Set 2025

Santa Casa recebe doação de 44 quilos de tampinhas

São Carlos pode ter chuva na tarde desta terça-feira
Cidade14h47 - 16 Set 2025

São Carlos pode ter chuva na tarde desta terça-feira

Escorpiões preocupam moradores do Santa Felícia
Cidade14h42 - 16 Set 2025

Escorpiões preocupam moradores do Santa Felícia

Últimas Notícias