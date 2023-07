Polícia Civil intensifica campanha do agasalho em São Carlos

SIGA O SCA NO

Polícia Civil realiza campanha para ajudar famílias carentes - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil de São Carlos, através do plantão policial (CPJ), distritos policiais, DDM, Dise e DIG, intensificaram a campanha do agasalho em 2023.

Em todas as unidades da corporação há caixas onde as pessoas podem doar roupas, blusas, cobertores, entre outros, neste período frio do inverno. Tudo será doado para pessoas carentes.

Pede-se apenas para as pessoas que forem doar, que levem produtos em bom estado de conversação.

A Central de Polícia Judiciária (plantão policial), fica na rua Santos Dumont; A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na rua São Sebastião; a DIG e Dise, na rua Marechal Deodoro; o 1º e 4º DPs, na rua Orlando Damiano; o 2º DP, na rua Dona Ana Prado e o 3º e 5º DPs, na rua Princesa Isabel.

