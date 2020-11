Polícia Civil de São Carlos cria número de WhatsApp para receber denúncias

Através do WhatsApp 16 3361-1357, população pode fazer denúncias anônimas - Crédito: Divulgação

Mediante nota oficial divulgada por sua assessoria de imprensa, a Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos, informou que, através de seu Centro de Inteligência, abriu um novo caminho de diálogo entre a população e a Polícia Civil, utilizando as redes sociais.

Através do WhatsApp 16 3361-1357, as autoridades policiais informaram que a população poderá encaminhar denúncias para que haja um combate ainda mais efetivo à criminalidade. Será mantido Sigilo Absoluto, sendo que a mensagem será enviada diretamente a um policial civil que iniciará as tratativas e investigações o mais breve possível.

“Através dessa nova ferramenta a população poderá encaminhar denúncias de todos os tipos de crimes ocorridos nas cidades que abrangem a seccional, como São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro”, informou a nota.

Segundo a Polícia, todas as denúncias serão devidamente tratadas por uma equipe especializada. “A Polícia Civil conta com a ajuda da população no combate à criminalidade”, finalizou a nota.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também