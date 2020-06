Poliana e José: Uma história de amor regada a dois milagres

Poliana e José. Entre eles, o fruto do amor: a pequena Manu - Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 12, a série especial Dia dos Namorados apresenta uma história que emociona demais. Ao longo da semana o São Carlos Agora divulgou um pouco de casais que se consideram “eternamente namorados”. Até aqui, seis reportagens regatas com um ingrediente que define a união de duas pessoas: muito amor.

Na sétima reportagem, está focado não apenas o amor Poliana e José. Mas o acontecimento de dois milagres da vida de uma guerreira que foi diagnosticada com câncer de mama (maligno) e correu risco de morte. Ao longo do tratamento, foi considerada infértil. Porém, hoje, tem uma filha de seis anos. A pequena Manuella. Dois milagres em um lar são-carlense que no dia 29 de maio completou 11 anos de união. Antes, oito anos de namoro.

Poliana Cezar dos Santos de Souza, 34 anos, é professora infantil da rede municipal de Educação. É casada com José Marcelino de Souza Júnior, 35, operador de manufatura e residem com Manu, 6 anos, em uma casa na rua José Moraschi, no Jardim Ricetti.

A reportagem teve o privilégio de conversar com Mariana que detalhou a sua história de vida. Tinha uma vida normal com o namorado José até que, aos 21 anos foi diagnosticada com câncer no seio (maligno). A notícia deixou a jovem transtornada e durante o tratamento retirou a mama esquerda. Como agravante, tinha (e tem) diabetes. “Por opção e orientação médica, optei por cuidar da saúde e depois me preocupei com a estética. Fiquei carequinha, perdi peso, mas era a luta pela vida. Foram cinco anos de tratamento com vários medicamentos, além de quimioterapia e radioterapia”, lembrou Poliana. “Neste meio tempo fui alertada que talvez não pudesse mais engravidar”, emendou.

Nesta época de luta pela sobrevivência, Poliana não esquece o apoio da família, que foi seu porto seguro. Mas também relembra com carinho o amor que recebia do então namorado. “Comecei a me relacionar com o José quando tinha 15 anos e no momento em que ele soube que tinha câncer, que iria perder um seio, fiquei careca e debilitada, esteve ao meu lado. Me amparou e me deu forças”, disse, emocionada. “É o homem da minha vida. Meu escudo, minha fortaleza”, definiu. “Considero ele uma bênção em minha vida e agradeço a Deus por isso.

Emocionada, Poliana garante que comemora a união com José todos os dias. “Quando ele chega do trabalho. Me dá um frio na barriga. Somos um só. Somos eternos namorados. Não temos um simples casamento. É companheirismo, cumplicidade...”.

No dia 12, dia dos Namorados, um momento especial está reservado. Mesmo em isolamento devido a pandemia da Covid-19. “Sempre comemoramos. Normalmente saíamos para passear. Mas este ano será em casa. Vamos comemorar sim, e com a Manu, a nossa princesa”, afirmou. “Acredito que será um jantar bem especial, após ele chegar do trabalho.

Hoje Poliana está curada, mas é diabética. Portanto está no grupo de risco e tem que ter todos os cuidados para que não seja infectada pelo novo coronavírus. “Eu me cuido muito. E não saio de casa”, disse.

Já o marido, que trabalha em uma indústria são-carlense se preocupa com este fato e tem cuidados redobrados. “Pareço uma louca”, brincou, sobre os protocolos de segurança. “Coloco cloro no portão de entrada e álcool em gel no banheiro. Assim que o José chega do trabalho, ele tira a roupa e coloca para lavar. Depois toma um banho, faz a higienização e aí sim entra em casa onde rola um abraço bem gostoso, jantar, uma boa conversa e... vida que segue”, brincou a simpática professora, que se diz uma mulher realizada. “Tive a felicidade de lutar pela vida e vencer uma grave doença e depois ter a dádiva divina de gerar uma vida após ser colocada em dúvida a possibilidade de uma gravidez”, finalizou.

