Podcast da UFSCar debate boas práticas no parto e primeiros cuidados

Parte humanizada, plano de parto, atuação multiprofissional, boas práticas baseadas em evidências e até o impacto ambiental das diferentes vias de nascimento. Esses são alguns dos temas discutidos no podcast "Nascer com voz" , que já está disponível nas plataformas de áudio.

A iniciativa surgiu no âmbito da Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepe) "Promoção da hora dourada e do minuto dourado : nascimento seguro e humanizado nas maternidades", da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e tem como foco principal a promoção dessas duas práticas reconhecidas internacionalmente pelos benefícios nos cuidados imediatos ao nascimento.

A chamada golden hour (hora dourada) refere-se à primeira hora de vida do bebê, período considerado crucial para o contato pele a pele com a mãe, início da amamentação e estabilização fisiológica. Já o termo minuto de ouro diz respeito ao primeiro minuto após o nascimento, essencial para garantir a respiração espontânea e outras respostas específicas do recém-nascido.

Com episódios curtos e acessíveis, o podcast conta com a participação de profissionais da saúde, mães e especialistas, estimulando a escuta ativa, o empoderamento feminino e a disseminação de boas práticas baseadas em evidências científicas.

O projeto é coordenado por Renata Castro, docente do Departamento de Medicina (DMed) da Universidade, e tem apresentação do estudante Cayo Lira. Os conteúdos são organizados por estudantes dos cursos de Terapia Ocupacional e de Gestão e Análise Ambiental da UFSCar.

Os episódios disponíveis estão gratuitamente nas principais plataformas de áudio e também serão divulgados nas unidades de saúde de São Carlos. O podcast pode ser acessado neste link .

