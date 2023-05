Podcast criado em São Carlos dá voz às mulheres que pesquisam as ciências exatas

Gravação do primeiro podcast aconteceu nos estúdios da Rádio UFSCar, em São Carlos - Crédito: Ana Luísa Carreira de Santiago

Desconstruir as percepções negativas que costumam ser associadas às ciências matemáticas. Esse é um dos principais objetivos do novo podcast A matemática no divã, que estreou na Rádio UFSCar no último domingo, 30. No formato de entrevista, o podcast promoverá bate-papos descontraídos e divertidos com uma pesquisadora da área das ciências exatas a cada mês.

“Queremos estimular os ouvintes a lançarem um novo olhar para a matemática, que ainda é considerada de difícil compreensão, acessível apenas a poucos privilegiados capazes de decifrar sua linguagem e na qual não existe mais nada a ser cientificamente descoberto”, explica a jornalista Denise Casatti, analista de comunicação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Como o próprio nome do podcast já sugere, a proposta é que as pesquisadoras convidadas se sintam em um ambiente acolhedor para a escuta e a fala, em que poderão compartilhar com os ouvintes relatos de suas experiências pessoais e profissionais. No primeiro episódio, a pesquisadora Maria Aparecida Soares Ruas, professora sênior do ICMC carinhosamente conhecida como Cidinha, revela como foi participar, em 1969, da sétima edição do Colóquio Brasileiro de Matemática, evento que marcou a fundação da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

“Essa fundação aconteceu em 1969, quase um século depois da fundação de outras sociedades de matemática de outros países, por exemplo, dos Estados Unidos ou de países da Europa. Mesmo assim, o Brasil ocupa hoje uma posição no grupo de elite da matemática internacional”, ressalta a pesquisadora.

Naquele tempo, Cidinha cursava Licenciatura em Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, que só depois foi incorporada à UNESP. E no mesmo mês de julho de 1969, quando ocorreu o Colóquio, Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. “Nós estávamos no hall do Palace Hotel, em Poços de Caldas, assistindo, na televisão, que já havia naquela época no Brasil, à primeira viagem do homem à Lua. Foi um evento especial para o mundo inteiro e a lembrança ajudou realmente a deixar aquele ano inesquecível.”

Durante o evento, pela primeira vez, a professora teve contato com matemáticos famosos do Brasil e de fora do país. Foi ali que ela também deu seus primeiros passos para se tornar uma pesquisadora em matemática. Depois de se formar na UNESP, Cidinha fez mestrado e o doutorado em matemática no ICMC, onde leciona desde 1981.

Na entrevista ao podcast, a professora revela também como se iniciou seu relacionamento com a matemática: “Eu já tinha dez anos, e lembro que eu tinha uns cadernos de problemas de matemática e que eu gostava de fazer porque me dava prazer”. Ao longo do bate-papo no podcast, Cidinha dá vários exemplos do nosso cotidiano para explicar conceitos geométricos e topológicos de forma descomplicada. Vale a pena escutar e também tentar enxergar a matemática de um jeito diferente.

COMO A PROPOSTA SURGIU

A ideia do programa nasceu a partir das experiências vivenciadas pela jornalista, que também é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ela conta que foi só a partir de 2013, quando chegou ao ICMC e passou a entrevistar diversas pesquisadoras e pesquisadores da área que conseguiu enxergar a matemática a partir de um novo ponto de vista: “Comecei a compreender o quanto a matemática pode nos ajudar a identificar os padrões do universo bem como as contradições e transformações do mundo. Só então vislumbrei que ela é tão cheia de beleza quanto o português e as demais linguagens que usamos para nos comunicar. Com o programa, a intenção é propiciar que mais pessoas tenham chance de mudar a perspectiva sobre essa ciência.”

Com 30 minutos de duração, o podcast vai ao ar uma vez por mês, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, e também está disponível nos sites da Rádio UFSCar e no Spotify. Coproduzido em parceria com a Rádio UFSCar, a iniciativa foi uma das 47 selecionadas na última chamada pública da emissora, que pode ser sintonizada em 95,3 FM (disponível para São Carlos e região), acessada por aplicativo ou pelo site www.radio.ufscar.br em qualquer lugar do mundo.

Além disso, todos os episódios A matemática no divã podem ser replicados, pois estão licenciados com uma Licença Creative Commons – Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.

