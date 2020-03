PoCA-UFSCar oferece novos cursos para docência em Educação a Distância

Cursos, gratuitos, são realizados pela Internet - Crédito: Pixabay

A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) lançou em seu Portal de Cursos Abertos (PoCA) três cursos, gratuitos e na modalidade a distância, que integram a Formação para Docência em EaD. São eles: "Desafios da Avaliação", "Planejamento Pedagógico de Disciplinas" e "Introdução ao Moodle", destinados a professores do Ensino Superior, da Educação Básica, demais profissionais da Educação e pessoas interessadas no tema.

A exemplo das demais capacitações do PoCA, essas ofertas ficam abertas por período indeterminado para que os participantes possam fazer sua inscrição, pelo site poca.ufscar.br, e realizar as atividades propostas a qualquer momento dentro de seu interesse e disponibilidade de tempo.

O curso "Docência em EaD: Planejamento Pedagógico de Disciplinas" apresenta elementos fundamentais para o planejamento pedagógico de uma disciplina ou atividade curricular, seja na modalidade a distância ou presencial. Tem carga horária de 20 horas e é ministrado por Maria Angélica do Carmo Zanotto, pedagoga da SEaD.

Já o curso "Docência em EaD: Desafios da avaliação", proposto por Priscila Bianchi, também pedagoga da SEaD, com carga horária de 20 horas, discute conceitos de avaliação da aprendizagem e suas características. Além disso, mostra a importância da avaliação formativa no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem.

Por fim, o curso "Docência em EaD: Introdução ao Moodle" aborda as principais atividades e recursos da plataforma Moodle e suas possibilidades de configuração pedagógica. É ministrado por Cleide Araújo, pedagoga da SEaD, e tem carga horária de 15 horas. Todos eles têm certificação da UFSCar para os concluintes.

PoCA

Ao todo, o Portal de Cursos Abertos da UFSCar oferece 37 opções de capacitação em diversos temas como telecomunicações; princípios básicos de diagramação; sistemas de numeração; acessibilidade arquitetônica; gestão de riscos corporativos; educação para a sustentabilidade; uso de aplicativos como recurso pedagógico; ensino híbrido; entre outros, com carga horária variando de duas a 30 horas.

Atualmente, o Portal conta com mais de 60 mil usuários cadastrados. O catálogo do PoCA, bem como o cadastro para a realização dos cursos, está disponível em http://poca.ufscar.br. Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail contato@poca.ufscar.br.

