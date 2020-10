PM salva jovem que tentava pular de prédio no Botafogo

Crédito: Google Maps

A Polícia Militar evitou que um jovem se jogasse do último andar de um prédio na rua Aldo De Cresci, no Jardim Botafogo.

Acionados via Centro de Operações (COPOM), os PMs Miguel e Vale se deslocaram para o local e juntamente com a equipe CGP composta pelo sargento Delbui e cabo Lorival encontraram a vítima pendurada com o corpo totalmente para fora da janela do terceiro andar com um cabo elétrico preso no pescoço gritando que iria cometer suicídio.

Após negociação, os policias convenceram o jovem a desistir da ideia de tirar a própria vida, mas muito cansado, ele não tinha forças para retornar o ao interior do apartamento.

Com a ajuda de um vizinho o sargento Delbui conseguiu arrombar a porta e resgatar o morador.

