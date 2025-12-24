(16) 99963-6036
quarta, 24 de dezembro de 2025
Resgate

PM resgata filhotes de gatos abandonados ás margens da vicinal Domingos Innocentini em São Carlos

Animais estavam em situação de risco e foram encaminhados para um lar responsável

23 Dez 2025 - 22h15Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PM resgata filhotes de gatos abandonados ás margens da vicinal Domingos Innocentini em São Carlos - Crédito: Foto: Divulgação/PM Crédito: Foto: Divulgação/PM

A Polícia Militar resgatou dois filhotes de gato abandonados na tarde desta terça-feira (23), ás margens da vicinal Domingos Innocentini, em São Carlos. 

Os cabos Luciano e Rezende, faziam patrulhamento em uma área de mata, quando avistaram os animais em situação de vulnerabilidade expondo ao risco de atropelamento e ás condições climáticas adversas.A equipe, pegou os filhotes e conseguiu localizar um lar responsável para acolher a dupla, assegurando que os gatinhos passassem a receber os cuidados necessários. 

A Patrulha Rural reforça a importância da conscientização contra o abandono de animais, prática considerada crime, e orienta que casos semelhantes sejam denunciados aos órgãos competentes.

Leia Também

Natal humanizado leva carinho e acolhimento a bebês da UTI Neonatal da Santa Casa
Cidade16h59 - 23 Dez 2025

Natal humanizado leva carinho e acolhimento a bebês da UTI Neonatal da Santa Casa

Catedral de São Carlos celebra o Natal com várias missas
Cidade15h41 - 23 Dez 2025

Catedral de São Carlos celebra o Natal com várias missas

Patrulha Rural da PM realiza ação solidária de Natal na zona rural
Cidade14h55 - 23 Dez 2025

Patrulha Rural da PM realiza ação solidária de Natal na zona rural

UPAs de São Carlos terão horário especial para curativos durante recesso de fim de ano
Saúde12h53 - 23 Dez 2025

UPAs de São Carlos terão horário especial para curativos durante recesso de fim de ano

Morte de Diana Cury e Dr. Normando completam 2 e 3 anos
Memória 11h29 - 23 Dez 2025

Morte de Diana Cury e Dr. Normando completam 2 e 3 anos

Últimas Notícias