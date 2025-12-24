PM resgata filhotes de gatos abandonados ás margens da vicinal Domingos Innocentini em São Carlos

Crédito: Foto: Divulgação/PM

A Polícia Militar resgatou dois filhotes de gato abandonados na tarde desta terça-feira (23), ás margens da vicinal Domingos Innocentini, em São Carlos.

Os cabos Luciano e Rezende, faziam patrulhamento em uma área de mata, quando avistaram os animais em situação de vulnerabilidade expondo ao risco de atropelamento e ás condições climáticas adversas.A equipe, pegou os filhotes e conseguiu localizar um lar responsável para acolher a dupla, assegurando que os gatinhos passassem a receber os cuidados necessários.

A Patrulha Rural reforça a importância da conscientização contra o abandono de animais, prática considerada crime, e orienta que casos semelhantes sejam denunciados aos órgãos competentes.

