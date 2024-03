PM, GM Fiscalização e VISAM realizam Operação Moralização

Crédito: Lourival Izaque

A Policia Militar com apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária (Visam), Trânsito e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizou na noite de sexta-feira (15/03) e madrugada de sábado (16/03) a operação “Moralização" em bares e estabelecimentos comerciais de vários bairros da cidade.

A operação é realizada para coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido de estabelecimentos comerciais, evitando dessa forma a perturbação de sossego com a realização de pancadões e bailes funks.

Durante a operação foram vistoriados espaços e praças públicas e motos com irregularidades em escapamentos.

Nesta operação 10 pessoas foram abordadas e revistadas. No total foram vistoriados cinco bares, sendo dois bares notificados a cumprir o horário de funcionamento estipulado no Decreto Municipal 405/06 e apresentar o Alvará de Licença.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, informou que a operação teve continuidade para garantir proteção da população. "Recebemos diversas denúncias, principalmente de perturbação do sossego e montamos as operações por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM)".

