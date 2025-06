PM, GM, Fiscalização e Trânsito realizam nova operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos

Os policiais militares e guardas municipais abordaram os motociclistas. Foram verificados a documentação dos veículos e dos condutores, além da checagem do barulho dos escapamentos e demais exigências previstas no Código Nacional de Trânsito.

As operações realizadas de forma conjunta são planejadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), com intuito de coibir irregularidades e trabalhar a diminuição de ilícitos no trânsito.

Foram realizados dois pontos de bloqueio, sendo um na Praça Antônio Prado (estação ferroviária) e outro na avenida São Carlos na região do Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Na operação foram abordados 81 motos, 02 carros, que resultaram em 16 autuações e 05 motos recolhidas.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, disse que a operação também visa coibir a perturbação de sossego. “As operações também atendem determinação do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

Já Michael Yabuki, Secretario Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, ressaltou que alterações nas características originais dos veículos configuram infração grave. "A realização frequente destas operações tem como objetivo a conscientização sobre segurança no trânsito, ponto crucial para reduzir acidentes e garantir a segurança de todos".

A Policia Militar e a Guarda Municipal, juntamente com o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizou na noite da última quarta-feira (18/06) mais uma operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas.