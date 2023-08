PM, GM e Fiscalização realizam operação em depósitos de sucatas

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar, Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação de Desenvolvimento Urbano, realizaram na manhã desta segunda-feira, 21, uma operação para verificar a segurança contra incêndios em depósitos de sucatas em várias regiões da cidade.

As equipes fizeram fiscalizaram quatro estabelecimentos para verificar a existência e validade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

O Departamento de Fiscalização verificou a documentação e regularidade dos referidos estabelecimentos. Três estabelecimentos foram autuados e notificados por irregularidades administrativas, já que estavam com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros vencido.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que a operação foi agendada por orientação do promotor de justiça, Flávio Okamoto, dentro das ações da operação corta-fogo.

Durante a operação 8 pessoas abordadas, 4 estabelecimentos foram vistoriados e 3 foram notificados por irregularidade administrativa.

