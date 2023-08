PM, GCM e fiscalização realizam “operação Moralização” no Arace de Santo Antônio

A Policia Militar com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizou na noite de sexta-feira (04/08) e madrugada de sábado (05/08) uma operação para coibir a perturbação de sossego em chácaras e áreas lazer na região do Aracê de Santo Antônio e em bares da cidade.



Os policiais militares, guardas municipais, e os fiscais da Prefeitura, realizaram a operação com o objetivo de verificar as denúncias de perturbação de sossego e coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido de estabelecimentos comerciais e também para evitar pancadões e bailes funks nesses locais.



O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini informou que essa operação especifica em chácaras e áreas de lazer na área rural foi programada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGIM) devido a reclamações de perturbação de sossego aos fins de semana.



Nesta operação 30 pessoas foram abordadas e revistadas. Nenhum ilícito penal foi constatado. No total, 16 estabelecimentos comerciais e 12 chácaras foram vistoriadas, sendo que um evento não autorizado foi paralisado na região do Jockey Club e três estabelecimentos foram notificados por irregularidades administrativas.

Gardini disse que as operações visando coibir a perturbaçãe e o uso inadequados destes locais devem ser denunciadas para pelo 153.

Leia Também