PM e Prefeitura de São Carlos promovem palestras para prevenir golpes contra idosos

26 Out 2025 - 10h28Por Jessica Carvalho R.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, inicia na próxima quarta-feira (29) uma série de palestras educativas voltadas à prevenção de golpes contra pessoas idosas. A iniciativa será realizada nas unidades da rede socioassistencial do município e busca conscientizar o público sobre fraudes financeiras, ligações falsas, crimes digitais e outras formas de violação de direitos.

A proposta surgiu a partir das demandas apresentadas durante a 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, realizada neste ano, que apontou a necessidade de programas permanentes de orientação e proteção — especialmente no ambiente virtual.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, a ação reforça o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar da população idosa.“Proteger as pessoas idosas também é garantir seus direitos. Esta parceria com a Polícia Militar reforça nosso compromisso com a segurança, a informação e a prevenção. Estamos levando orientação diretamente até os territórios para fortalecer nossa rede de proteção social”, destacou.

As palestras serão conduzidas por agentes da Polícia Militar, com linguagem acessível e exemplos práticos do dia a dia, facilitando a compreensão e incentivando a adoção de medidas preventivas.

A programação tem início no dia 29 de outubro, às 9h, no Centro de Convivência Água Vermelha (Rua Bela Cintra, 750 – Água Vermelha). No mesmo dia, às 13h30, o encontro será no Centro de Convivência Maria Stella Fagá, com participação também do Centro de Convivência Vila São José (Rua Carlos Dirceu dos Santos, 25 – Maria Stella Fagá).

Na quinta-feira (30), a agenda segue às 9h, no Centro de Referência do Idoso (CRI) Vera Lúcia Pilla, em parceria com o Centro de Convivência Castelo Branco (Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, 370 – Vila Irene). O encerramento da semana será às 13h30, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Zavaglia (Rua Deputado Antônio Donato, 350 – Jardim Zavaglia).

As pessoas idosas interessadas devem procurar a unidade onde já participam de atividades ou entrar em contato diretamente com a coordenação dos centros.

