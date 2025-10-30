PM de São Carlos lança campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário 2025

Crédito: Divulgação

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) deu início à Campanha de Arrecadação de Brinquedos 2025, em São Carlos. A ação faz parte do Natal Solidário, e tem como objetivo arrecadar brinquedos novos e usados — desde que estejam em bom estado de conservação — para serem doados a crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

A campanha começou no dia 21 de outubro e seguirá até 16 de dezembro. A entrega dos brinquedos arrecadados será realizada no dia 21 de dezembro, com local e horário ainda a serem definidos pela corporação.

O comandante do 38º BPM/I, Tenente-Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, destacou a importância da participação da comunidade:

“Convidamos toda a sociedade a se engajar nesta campanha, unindo esforços em prol das crianças e da melhoria das condições de vida em nossa cidade.”

