(16) 99963-6036
quinta, 30 de outubro de 2025
Cidade

PM de São Carlos lança campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário 2025

Iniciativa do 38º Batalhão busca levar alegria a crianças em situação de vulnerabilidade

30 Out 2025 - 17h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
PM de São Carlos lança campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário 2025 - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) deu início à Campanha de Arrecadação de Brinquedos 2025, em São Carlos. A ação faz parte do Natal Solidário, e tem como objetivo arrecadar brinquedos novos e usados — desde que estejam em bom estado de conservação — para serem doados a crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

A campanha começou no dia 21 de outubro e seguirá até 16 de dezembro. A entrega dos brinquedos arrecadados será realizada no dia 21 de dezembro, com local e horário ainda a serem definidos pela corporação.

O comandante do 38º BPM/I, Tenente-Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, destacou a importância da participação da comunidade:

“Convidamos toda a sociedade a se engajar nesta campanha, unindo esforços em prol das crianças e da melhoria das condições de vida em nossa cidade.”

Leia Também

SENAI realiza Feira das Profissões nesta quinta e sexta
Cidade16h53 - 30 Out 2025

SENAI realiza Feira das Profissões nesta quinta e sexta

Astronauta sueco vem a São Carlos para encontro com estudantes e pesquisadores
Cidade16h50 - 30 Out 2025

Astronauta sueco vem a São Carlos para encontro com estudantes e pesquisadores

Prefeitura realiza a 8ª fase do Programa Bem-Estar e Saúde do Servidor 2025
Cidade16h08 - 30 Out 2025

Prefeitura realiza a 8ª fase do Programa Bem-Estar e Saúde do Servidor 2025

Padeiro são-carlense é premiado pela quinta vez como um dos melhores do Brasil
Reconhecimento nacional14h20 - 30 Out 2025

Padeiro são-carlense é premiado pela quinta vez como um dos melhores do Brasil

Escorpião é encontrado dentro de mochila de aluna em São Carlos
Cidade09h40 - 30 Out 2025

Escorpião é encontrado dentro de mochila de aluna em São Carlos

Últimas Notícias