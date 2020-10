Plataforma on-line simplificará compras na UFSCar

Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, "os principais problemas identificados para realização de compras na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) têm sido unidades administrativas trabalhando com processos diferentes para demandas semelhantes e acúmulo de requisições para processamento. Além disso, há itens e serviços que são necessários a vários setores da Universidade, mas são solicitados de forma isolada pelas diferentes unidades", explica Samira Cecília Custódio Ferro, servidora e pesquisadora da UFSCar. É o caso de televisões, mesas, cadeiras, aparelhos de ar condicionado, dentre outras centenas de itens.



Para Samira Ferro, estas solicitações de compras poderiam ser realizadas de modo organizado e colaborativo, o que contribuiria para diminuir o excesso de processos licitatórios, requisições não atendidas e o retrabalho para a equipe de compras.



Buscando facilitar os processos para compra de milhares de itens, a Pró-Reitoria de Administração (ProAd) lançou um novo Portal de Compras à comunidade. O Portal pode ser acessado por meio do SAGUI (https://sistemas.ufscar.br/sagui/), sistema já utilizado por servidores docentes e técnico-administrativos para outras atividades. O Portal foi desenvolvido pela Secretaria de Informática (SIn) da Universidade.



"O lançamento do Portal de Compras representa um importante avanço no sistema de compras da Universidade e permitirá a realização dos pedidos de forma ágil e efetiva. Além disso, possibilitará redução no tempo de tramitação de processos, emissão de relatórios que apresentem a demanda real das unidades, planejamento das aquisições e economia para a Universidade por meio de compras coletivas e padronização de itens", afirma Samira Ferro.



Como funciona - Ajustado para funcionar como as já conhecidas plataformas de compra on-line, os itens são separados em categorias e, quando selecionados, vão para o carrinho de compras. Em seguida é agendada a data para entrega e são disponibilizadas todas as informações necessárias.



Sustentabilidade - Nas compras de papel A4, mesas de madeira e aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, a Universidade já pede para que a escolha seja por materiais com certificação ambiental. "Com o Portal de Compras, conseguiremos focar ainda mais na compra de materiais sustentáveis, pois já iremos disponibilizar itens com selo ambiental sempre que possível", explica o Pró-Reitor de Administração da UFSCar, Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes.



Pequenas empresas - Nos últimos anos, a UFSCar vem priorizando as microempresas em suas licitações. "Há 3 anos, todo café adquirido pela UFSCar é da agricultura familiar", conta o Pró-Reitor de Administração. "As marmitas utilizadas pelo RU durante a pandemia também são feitas de material sustentável e reciclável. O próximo passo é trabalhar com licitações voltadas ao comércio local", finaliza o Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes.



Confira o calendário do novo Portal de Compras:



- 19/10 a 13/11: Liberação do Portal de Compras para consulta e inclusão de demandas 2021;

- 23/11 a 04/12: Pedidos de inclusão de novos produtos no Portal de Compras (via SEI);

- 11/12 a 18/12: Liberação do Portal de Compras para consulta e inclusão de demandas 2021.



Acesse aqui a apresentação do Portal de Compras realizada pela ProAd (https://www.facebook.com/241653386249244/videos/253629742726145).

