Plano Municipal de Arborização Urbana avança e projeta plantio de 33 mil árvores em São Carlos

A Secretaria Municipal de Clima e Meio Ambiente de São Carlos apresentou, na tarde desta terça-feira (20/01), os resultados preliminares do Plano Municipal de Arborização Urbana. O trabalho é coordenado pelo professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP), e teve início em setembro de 2025, com o objetivo de orientar a política pública de arborização do município nos próximos anos.

Durante a reunião, a equipe técnica da secretaria teve acesso aos primeiros diagnósticos elaborados a partir de estudos técnicos e análises territoriais, além da programação prevista para as próximas etapas do plano. Entre os dados apresentados, destaca-se a estimativa de plantio de aproximadamente 33 mil novas mudas de árvores, número considerado essencial para que São Carlos atinja a meta de cobertura vegetal estabelecida no planejamento.

O secretário municipal de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, ressaltou a relevância do avanço do plano para a qualidade ambiental da cidade. “São Carlos precisa de planejamento, investimento em educação ambiental e uma política pública direta e efetiva para melhorar a qualidade ambiental da nossa cidade. Esse é o caminho para que as 33 mil mudas previstas se tornem realidade e tragam benefícios concretos para todos”, afirmou.

De acordo com a secretaria, os próximos passos do Plano Municipal de Arborização Urbana incluem a realização de audiências públicas e reuniões técnicas com representantes da sociedade civil, além da elaboração da legislação municipal que irá instituir oficialmente o plano, garantindo sua continuidade e efetividade.

O planejamento também prevê o uso de tecnologias modernas, como imagens de satélite, sensoriamento remoto e ferramentas de geoprocessamento, que permitirão mapear áreas com baixa cobertura vegetal e definir prioridades de intervenção. Paralelamente, está em desenvolvimento um aplicativo para coleta de dados em campo, que deverá facilitar o monitoramento da arborização tanto pelos técnicos da Prefeitura quanto pela própria população.

Para o prefeito Netto Donato, a iniciativa representa um avanço significativo na agenda de sustentabilidade do município. “O plano é um passo essencial para organizar e ampliar a cobertura vegetal de São Carlos, preparando a cidade para os desafios climáticos dos próximos anos e promovendo mais qualidade de vida para a população”, destacou.

Com a conclusão das próximas etapas, o Plano Municipal de Arborização Urbana deverá se consolidar como um instrumento estratégico para o desenvolvimento ambiental sustentável de São Carlos.

