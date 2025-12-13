Plano Diretor realiza nova audiência pública, desta vez em Santa Eudóxia

A Prefeitura de São Carlos realizará no dia 17 de dezembro, às 18h, no salão da Igreja São Sebastião, em Santa Eudóxia, mais uma audiência pública da revisão do Plano Diretor. É a primeira vez que o processo inclui os dois distritos do município.

A equipe técnica apresentará propostas como:

Ampliação do perímetro urbano de Santa Eudóxia;

Criação de chácaras de recreio em área de expansão, organizadas em formato de condomínio;

Fortalecimento do turismo rural e ecológico, aproveitando fazendas históricas e áreas naturais;

Implantação de uma área de interesse ambiental próxima à zona urbana.

O objetivo é discutir novos modelos de ocupação, preservar recursos naturais e planejar o desenvolvimento do distrito a partir de 2026.

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, reforçou o convite à população para participar e contribuir com sugestões.

