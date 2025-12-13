(16) 99963-6036
sábado, 13 de dezembro de 2025
Cidade

Plano Diretor realiza nova audiência pública, desta vez em Santa Eudóxia

13 Dez 2025 - 19h37Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plano Diretor realiza nova audiência pública, desta vez em Santa Eudóxia -

A Prefeitura de São Carlos realizará no dia 17 de dezembro, às 18h, no salão da Igreja São Sebastião, em Santa Eudóxia, mais uma audiência pública da revisão do Plano Diretor. É a primeira vez que o processo inclui os dois distritos do município.

A equipe técnica apresentará propostas como:

  • Ampliação do perímetro urbano de Santa Eudóxia;
  • Criação de chácaras de recreio em área de expansão, organizadas em formato de condomínio;
  • Fortalecimento do turismo rural e ecológico, aproveitando fazendas históricas e áreas naturais;
  • Implantação de uma área de interesse ambiental próxima à zona urbana.

O objetivo é discutir novos modelos de ocupação, preservar recursos naturais e planejar o desenvolvimento do distrito a partir de 2026.

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, reforçou o convite à população para participar e contribuir com sugestões.

 

Leia Também

Guarda Municipal intensifica patrulhamento durante período de compras de fim de ano
Cidade13h40 - 13 Dez 2025

Guarda Municipal intensifica patrulhamento durante período de compras de fim de ano

São Carlos firma convênio com Crea-SP e AEASC para fiscalização de pontes e viadutos
Cidade11h34 - 13 Dez 2025

São Carlos firma convênio com Crea-SP e AEASC para fiscalização de pontes e viadutos

Santa Casa é responsável por 80% dos atendimentos referenciados pelas UPAs
Cidade10h40 - 13 Dez 2025

Santa Casa é responsável por 80% dos atendimentos referenciados pelas UPAs

Jùlio Cesar solicita melhorias no ponto dos caminhoneiros da Avenida Trabalhador São Carlense
Cidade10h07 - 13 Dez 2025

Jùlio Cesar solicita melhorias no ponto dos caminhoneiros da Avenida Trabalhador São Carlense

Lucão Fernandes prestigia 1&ordm; Congresso Jurídico da OAB São Carlos e reforça protagonismo da cid
Cidade09h58 - 13 Dez 2025

Lucão Fernandes prestigia 1º Congresso Jurídico da OAB São Carlos e reforça protagonismo da cid

Últimas Notícias