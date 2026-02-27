Plano Diretor entra em nova fase com debate ambiental

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizou na última quarta-feira (25/02), no auditório do Paço Municipal, mais uma audiência pública para discutir a revisão do Plano Diretor do município. O encontro teve como foco o meio ambiente e os movimentos sociais, com o objetivo de reunir sugestões da sociedade civil para a elaboração do texto final que orientará o desenvolvimento urbano da cidade na próxima década.

Entre os participantes esteve o professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Bernardo Teixeira, representante do Fórum Municipal Ambiente e Sociedade (Formas). Durante a audiência, ele destacou que, embora as águas superficiais contem com normas de proteção, é fundamental ampliar a atenção aos recursos hídricos subterrâneos.

“Ainda não há uma proteção adequada das águas subterrâneas. Um estudo sobre a hidrologia local está em curso e trará informações em breve”, afirmou Teixeira. Para ele, o novo Plano Diretor deve estabelecer coeficientes de ocupação do solo que respeitem o ciclo das águas e garantam maior equilíbrio ambiental.

O secretário de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, ressaltou a importância do debate para aprimorar as propostas da administração municipal. “É um momento de avançar em propostas que visam a conservação e a preservação para a melhoria da sociedade e da proteção ambiental em São Carlos”, declarou após o encerramento da audiência

A Prefeitura informou que as contribuições apresentadas pelas entidades serão incorporadas ao planejamento. João Muller, assessor do prefeito Netto Donato, relatou a participação de cerca de 100 pessoas, entre representantes do Ministério Público, movimentos de habitação social e defensores da preservação do cerrado.

“Ouvimos propostas vinculadas à sustentabilidade e às mudanças climáticas”, disse Muller. Segundo ele, conceitos técnicos já vêm sendo incorporados pela gestão municipal. “A Prefeitura vai adotar soluções baseadas na natureza, como o conceito de ‘cidade esponja’, para auxiliar na drenagem urbana”, explicou.

