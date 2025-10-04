Plano Diretor discute integração entre ciência, governo e sociedade

A Prefeitura de São Carlos realiza nesta quarta-feira (8), às 18h, no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), a terceira audiência pública do Plano Diretor. O encontro marca uma nova fase do processo participativo de construção das diretrizes urbanas do município, desta vez com foco na integração entre ciência, governo e sociedade, tendo como eixo transversal o conceito de Cidades Inteligentes.

Segundo o secretário de Cidade Inteligência e Transparência, Mateus de Aquino, essa abordagem reflete tanto uma tendência nacional quanto o alinhamento com o atual plano de governo.“A inovação sempre fez parte da temática são-carlense, e inovação faz parte da constituição das políticas públicas de Cidade Inteligente”, destacou.

De Aquino explica que o conceito vai além da aplicação tecnológica, envolvendo soluções inovadoras capazes de tornar os serviços públicos mais eficientes e ampliar a participação cidadã.“A população pode participar melhor e ter uma participação efetiva mesmo do que a gente vai decidir agora, daqui para frente, construir essa cidade inteligente junto”, afirmou o secretário.

A audiência contará com a presença do Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, André Carlos Busanelli de Aquino, que ministrará palestra sobre políticas públicas voltadas para Cidades Inteligentes e Distritos de Inovação. Entre os principais temas em debate estão:

A integração de tecnologia, governança digital e dados abertos para qualificar serviços como mobilidade, iluminação pública, segurança e meio ambiente;

A criação de distritos de inovação próximos a universidades e hubs tecnológicos;

A promoção da sustentabilidade urbana em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Mateus de Aquino também ressaltou a importância da aproximação entre o poder público e as universidades, fundamental para fortalecer políticas de inovação.“Esse governo já começou com a aproximação às academias, tanto que a cidade está sendo beneficiada com a parceria com a Fapesp e o Instituto de Química e o Instituto de Matemática, com projetos científicos e muitos deles exatamente com pautas de Cidade Inteligente.”

O evento é aberto à população, e o secretário reforça o convite à participação popular.“É muito importante a participação da sociedade civil organizada e, claro, numa das casas das universidades aqui da cidade, histórica, conhecida por tantas pessoas, que é o CDCC”, concluiu.

