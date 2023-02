Plano de mobilidade será tema de audiência pública na próxima semana

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, e a Câmara Municipal realizam, na próxima quinta-feira (09/02), a segunda Audiência Pública para debater o Plano de Mobilidade (PlanMob) do município. O encontro acontece no plenário da Câmara Municipal, a partir das 18h30, com participação aberta ao público.

Nesta audiência, que tem foco na apresentação da quarta de um total de cinco etapas do Plano, será exposta a situação atual do estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e debatidas diversas temáticas. “Serão abordadas questões como a apresentação da matriz de origem e destino, trânsito urbano, trânsito cicloviário, transporte público, pontos de ônibus e caminhabilidade”, pontua o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno.

Conforme o secretário, a elaboração do Plano de Mobilidade está em suas fases finais, com a conclusão do estudo prevista para até o final do primeiro trimestre deste ano. “A previsão de entrega ao município é em março e, em abril, temos o prazo final de entrega no ministério. Feito isso, já poderemos ter acesso às verbas federais e estaduais”, reforça Cesinha.

A audiência pública terá transmissão pelo site e pelas redes sociais da Câmara Municipal – Facebook e YouTube –, assim como pela TV Câmara e pela Rádio São Carlos AM.

