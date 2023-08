Placas com nomes de ruas do Balneário 29 estão apagadas, afirmam moradores

Uma das placas com nomes de ruas: sem condições de leitura - Crédito: Divulgação

Alameda dos Tucanos, das Colerinhas, dos Colibris, das Seriemas, dos Juritis, das Arapongas, entre outros. Estas são denominações de algumas vias do Balneário 29, ou Estância Balneário Concórdia. O problema é que, segundo moradores que entraram em contato na manhã desta segunda-feira, 21, com o São Carlos Agora, é que as placas que definem a nomenclatura das ruas, estão ‘invisíveis’

Os reclamantes informaram que, com a ação do tempo e a falta de manutenção, todas as placas com os nomes das vias estariam deterioradas ou seja ilegível. “Os moradores não conseguem receber as encomendas corretamente pelo fato desta irregularidade. Os entregadores alegam que não conseguem localizar os nomes”, afirmou um dos reclamantes.

A reivindicação dos moradores do balneário é que o setor competente da Prefeitura Municipal realize a troca das placas para que o problema seja sanado.

Leia Também