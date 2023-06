Vereador Djalma Nery critica placa com dizeres religiosos colocada na Avenida Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Uma placa com os dizeres religiosos “São Carlos é do Senhor Jesus” causou polêmica na manhã desta terça-feira, 20, em uma rotatória da Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.

O vereador do PSOL, Djalma Nery indignado com tal atitude, foi até local e colocou três faixas embaixo dos dizeres, dando conta que a placa fixada estaria de forma irregular e salientando que São Carlos é “também, dos Orixás, dos ateus, de Alá, da Ciência, do Povo e da Democracia!”.

O parlamentar chegou também a fazer um post em sua página no Facebook (clique e veja) protestando contra tal iniciativa. "Que as "situações absurdas" sejam motor para nossa ação e mobilização em busca de justiça social, respeito e dignidade", diz trecho da publicação.

Ainda de acordo com o Nery, a placa fere a Constituição Federal, bem como decreto e lei municipal.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

A reportagem do São Carlos Agora foi pesquisar e informações sobre a lei municipal citada pelo vereador são-carlense a respeito da placa religiosa na via expressa:

A Lei Municipal 18.364 estipula a proibição de fixação de qualquer tipo de propaganda, colagem de cartazes, banners, quando feito em bens públicos, salvo quando houver interesse público e prévia autorização.

