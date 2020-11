Pizza solidária irá ajudar famílias carentes no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

O Projeto Coração – Acolhendo e Restaurando Vidas realiza nesta sexta-feira, 13, a entrega de pizzas solidárias. A ação social visa arrecadar recursos que serão transformados em alimentos e destinados para famílias carentes nesta época de pandemia.

Cada pizza custa R$ 25 e são oferecidas nos sabores calabresa, mussarela e presunto/queijo.

Os voluntários do Projeto Coração informam que as encomendas podem ser feitas pelos fones (WhatsApp) 16 3419.9632 e 99643-6177 e a retirada será na sexta-feira, 13, no projeto (na rua Maria das Graças Tagliatella, 250, Cidade Aracy 1) das 13h30 às 16h ou na Mask (rua Marechal Deodoro, 2301, em frente a DIG) das 14h30 às 18h30.

O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão e transferência bancária. A meta é vender pelo menos 100 pizzas.

