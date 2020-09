Pizza Nosso Lar irá ajudar entidade que cuida de crianças carentes

Crédito: Marcos Escrivani

Com o intuito de angariar fundos para manter as atividades e poder ajudar crianças de famílias carentes, o Nosso Lar realiza sábado, 12 de setembro, o Pizza Nosso Lar que irá obedecer todos os protocolos de segurança e será realizada no sistema drive thru.

Para facilitar a compra da pizza, o Nosso Lar disponibiliza o link do PagSeguro. Agora, quem contribuir pode pagar através de boleto ou cartão de crédito.

Os sabores são presunto/mussurela, à moda e mussarela. Cada unidade custa R$ 15 (mais taxas)

Mussarela - http://bit.ly/PizzadeMussarela

Mussarela/Presunto - http://bit.ly/PizzaMussarelaPresunto

À moda (calabresa) - http://bit.ly/PizzaAModa-Calabresa

A direção do Nosso Lar informou ainda que quem adquirir três pizzas irá concorrer a um computador e que a retirada irá obedecer todas as normas de segurança.

As pizzas serão entregues das 13h às 16h (sistema Drive Thru) na rua Helvídeo Gouveia, 186. Informações adicionais podem ser adquiridas pelos fones 16 3377-9800.

Serão mantidas todas as normas de segurança e higienização.

