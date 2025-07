"Pit Stop Motociclista" instala antenas corta-pipas, gratuitamente, em São Carlos

"Pit Stop Motociclista" instala antenas corta-pipas - Crédito: divulgação

A Ecovias Noroeste Paulista realizará, nesta sexta-feira (18), das 7 às 9 horas, a edição de julho da ação de segurança “Pit Stop Motociclista”, na base da Polícia Militar Rodoviária do quilômetro 233, na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP). O foco principal será a instalação de antenas corta-pipas, gratuitamente, em todos os veículos. O equipamento já se mostrou fundamental para impedir acidentes graves envolvendo linhas como cerol ou “chilenas” – “estratégia” aplicada para cortar outras pipas e que pode provocar cortes fatais no pescoço e rosto de motociclistas, ciclistas e pedestres.

Durante o período de férias escolares, o uso de linhas com cerol, que recebem uma camada de cola e vidro moído, e as “chilenas”, com cola e limalha de ferro, em pipas, papagaios e afins, se intensifica, tanto em áreas urbanas como nas proximidades de rodovias.

“Pit Stop Motociclista”

Entre as principais recomendações para uma pilotagem segura, passadas durante o “Pit Stop Motociclista”, estão: manter distância adequada do veículo à frente, evitar circular entre os corredores – prática que compromete a visibilidade – e redobrar a atenção ao mudar de faixa ou realizar ultrapassagens.

O uso de equipamentos de proteção, como capacete com viseira, jaqueta com protetores, luvas e botas, é indispensável para reduzir lesões em caso de queda. É essencial fazer a manutenção preventiva da motocicleta, verificando, regularmente, o estado de pneus, freios, suspensão, luzes e corrente. Quem passar pela base da PMRv no período ganhará, também, um kit lanche.

Para contribuir com um trânsito mais seguro, recomenda-se evitar manobras bruscas, antecipar movimentos e sempre sinalizar as intenções com antecedência. Ultrapassagens devem ser feitas com distância lateral segura, especialmente em relação a veículos de grande porte.

Em caso de necessidade de parada, o ideal é buscar locais seguros fora da rodovia, evitando o uso do acostamento sem justificativa. Respeitar a sinalização e os limites de velocidade – sobretudo em trechos com curvas ou tráfego intenso – é fundamental para preservar vidas.

Ações de segurança viária

Promovidas regularmente pela Ecovias Noroeste Paulista, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, as ações de segurança têm como objetivo conscientizar diferentes públicos que utilizam as rodovias sob concessão sobre a importância da direção segura. São realizadas campanhas educativas voltadas a pedestres, ciclistas, motociclistas e caminhoneiros, com foco na adoção de atitudes responsáveis que ajudem a salvar vidas no trânsito.

