Piscinões respondem às fortes chuvas e evitam inundações em São Carlos

Crédito: Divulgação

Em meio a um volume expressivo de chuvas registrado entre os dias 3 e 4 de novembro, São Carlos viu seus sistemas de drenagem urbana colocados à prova. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade acumulou 84,4 mm de precipitação em apenas 24 horas - o maior índice do país no período. O volume representa 53% da média histórica de novembro, que é de 159 mm. Com os eventos de chuva moderada a forte registrados no fim de semana, o acumulado chegou a 150,8 mm em apenas quatro dias, praticamente atingindo a média mensal.

Diante desse cenário, os piscinões construídos pela Prefeitura de São Carlos demonstraram sua relevância na contenção de alagamentos e no controle das águas pluviais. O secretário municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, destaca que “os reservatórios têm cumprido papel essencial na retenção das águas, evitando que bairros historicamente afetados sofram com os impactos das chuvas”.

Um dos destaques foi o piscinão da Travessa 8, na Vila Prado, que possui capacidade de reservação de 50 mil metros cúbicos. Durante os temporais, o equipamento atuou diretamente na contenção das águas que descem da região alta do bairro, evitando transbordamentos e alagamentos em vias críticas.

Outro reservatório estratégico é o piscinão da CDHU, com capacidade de 108 mil metros cúbicos. Atualmente, duas das cinco entradas e saídas de captação estão em operação, recebendo águas do Parque São José e da Avenida Morumbi. Segundo Lázaro, “com a conclusão das obras da concessionária Rumo, o piscinão poderá operar em sua capacidade plena, ampliando ainda mais a proteção para a zona sul da cidade”.

Em fase de escavação, o piscinão do Complexo Viário do Parque da Chaminé será o maior da cidade, com capacidade de 250 mil metros cúbicos. O projeto já está pronto e, segundo o prefeito Netto Donato, representa um avanço estrutural na prevenção de enchentes. “Estamos investindo em infraestrutura resiliente. Esses reservatórios são fundamentais para proteger vidas, patrimônios e garantir que São Carlos esteja preparada para os eventos climáticos extremos que têm se tornado cada vez mais frequentes”, afirmou o prefeito.

Netto Donato endossa que os piscinões fazem parte de um plano integrado de drenagem urbana, que inclui obras de canalização, ampliação de galerias e monitoramento climático. “São obras complexas, que exigem planejamento, recursos e tempo. Mas são absolutamente necessárias para que São Carlos enfrente os desafios das chuvas com mais segurança. Até o último dia do meu mandato, vou trabalhar incansavelmente para ampliar a infraestrutura de drenagem e reduzir os impactos das enchentes na vida da nossa população. Com planejamento e tecnologia, conseguiremos enfrentar as chuvas com mais segurança e eficiência”, concluiu.

