Pioneirismo de professora do ICMC São Carlos é reconhecido em evento sobre sistemas multimídia e web

Crédito: Reinaldo Mizutani

Quando a professora Maria da Graça Campos Pimentel se uniu a mais dois pesquisadores para construir a primeira edição do Workshop Sistemas Hipermídia Distribuídos, não imaginava que estava lançando ali, simbolicamente, a pedra fundamental de uma nova área de pesquisa em computação no Brasil. Depois de 25 anos, a pesquisadora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP foi reconhecida por seu pioneirismo.

A homenagem aconteceu durante o jantar oficial do principal evento brasileiro da área: o Webmedia 2019 – XXV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). O evento ganhou esse novo nome e cresceu em relevância e tamanho, mas sua semente foi lançada no ICMC em 1995 pelas mãos da professora Graça e dos professores Cesar Teixeira, do departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e Luiz Fernando Gomes Soares, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

A XXV edição do evento aconteceu no Rio de Janeiro, de 29 de novembro a 1º de dezembro. Já falecido, Soares foi homenageado in memoriam durante o Webmedia 2019.

Contexto – É preciso voltar a 1995 para compreender o contexto em que surge a proposta do Workshop Sistemas Hipermídia Distribuídos no ICMC. Naquele tempo, o mundo ainda não contava com redes sociais, TV Digital e computação móvel, tópicos que foram debatidos no Webmedia 2019.

Foi naquele ano que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) aprovou dois projetos sobre sistemas multimídia em uma chamada do Programa Temático Multi-institucional em Ciência da Computação. Um deles foi coordenado por Teixeira e outro por Soares, sendo que ambos contavam com a colaboração da professora Graça.

Segundo Teixeira, esse Programa do CNPq marca o início da concessão de financiamento de grande porte e estável à área da computação. Juntos, os projetos reuniam pesquisadores de seis instituições: UFSCar, USP, PUC-Rio, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e IBM. Nesse cenário, surge a ideia do Workshop, com a finalidade de unir as equipes das duas iniciativas.

Sobre a professora – Após concluir o Bacharelado em Ciências de Computação pela UFSCar em 1986, a professora Graça finalizou o mestrado em Ciências de Computação e Matemática Computacional no ICMC em 1989 e o doutorado em Ciências da Computação na University of Kent at Canterbury em 1994. Pesquisadora do ICMC desde 1987, a professora faz parte da equipe do Laboratório de Intermídia e realiza estudos aplicados nas áreas de tecnologia assistiva, saúde e educação.

