terça, 09 de dezembro de 2025
Queda de Pinheiro

Pinheiro cai e bloqueia rua no Aracê de Santo Antônio em São Carlos

Árvore interditou completamente a passagem de veículos na tarde desta terça-feira (9), exigindo atuação rápida das equipes com motosserra

09 Dez 2025 - 17h53Por Flávio Fernandes
Pinheiro cai e bloqueia rua no Aracê de Santo Antônio em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um pinheiro de grande porte caiu e interditou totalmente uma via na tarde desta terça-feira (9), no bairro Aracê de Santo Antônio, em São Carlos. A queda, impede a passagem de veículos e causa transtornos para os moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, dando início ao trabalho de remoção da árvore. Com o uso de motosserras, as equipes realizaram o corte da árvore e liberaram a pista após limpeza dos galhos espalhados pela via. 

Não houve registro de feridos e a causa da queda, será investigada.

 

