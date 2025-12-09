Pinheiro cai e bloqueia rua no Aracê de Santo Antônio em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um pinheiro de grande porte caiu e interditou totalmente uma via na tarde desta terça-feira (9), no bairro Aracê de Santo Antônio, em São Carlos. A queda, impede a passagem de veículos e causa transtornos para os moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, dando início ao trabalho de remoção da árvore. Com o uso de motosserras, as equipes realizaram o corte da árvore e liberaram a pista após limpeza dos galhos espalhados pela via.

Não houve registro de feridos e a causa da queda, será investigada.

Leia Também