Piloto de drone capta imagens aéreas de obra da RUMO na região do shopping

Crédito: Daniel Fabio/colaboração

O piloto de drone Daniel Fabio captou neste domingo (15) imagens aéreas das obras da concessionária Rumo na região do shopping. Uma nova intervenção emergencial está sendo realizada na galeria e no aterro do Córrego do Monjolinho. Nas imagens é possível ver várias máquinas trabalhando no local.

Esta intervenção decorre do monitoramento do local em tempo real e servirá para aumentar a vazão do córrego e garantir a segurança da estrutura do dispositivo.

As novas melhorias consistem na retirada das aduelas que foram instaladas de forma emergencial para minimizar os riscos imediatos após as fortes chuvas do dia 28 de dezembro, que serão substituídas por novas estruturas. A estimativa é que os serviços sejam executados entre 5 e 10 dias — conforme as condições meteorológicas.

Essa nova intervenção em nada altera os planos de execução da solução definitiva para aumentar a vazão do córrego. A Prefeitura continua trabalhando em conjunto com a Defesa Civil e com a Rumo para garantir a segurança do entorno da rotatória do Cristo.

