PGJ atende solicitação da deputada Beth Sahão e designa promotor para inquérito sobre estudantes de medicina

Crédito: reprodução/redes sociais

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, manifestou-se favoravelmente a uma representação feita pela deputada estadual Beth Sahão (PT) e nomeou o promotor público Marcelo Buffulin Mizuno para acompanhar o inquérito policial instaurado pela Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos sobre o caso envolvendo alunos de Medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa), filmados nus e simulando masturbação durante um jogo de vôlei feminino em um torneio universitário realizado em São Carlos.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça informou que as representações que chegarem à Promotoria serão anexadas ao procedimento investigativo. “Haverá também o envio de cópias para a Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos para análise de alguma medida fora da esfera penal que possa ser adotada”, informou a PGJ no comunicado.

O objetivo com a representação, segundo a deputada, foi para que um representante do Ministério Público faça o acompanhamento com vistas às devidas responsabilizações penais dos envolvidos. A Unisa anunciou, até agora, a expulsão de sete alunos, mas pelo menos 20 foram filmados na arquibancada em atos obscenos direcionados a alunas que estavam em quadra durante realização do torneio “CaloMed”, naquilo que os próprios participantes chamaram de “campeonato de masturbação”.

"A expulsão é importante, mas é preciso ir além neste caso. É preciso que de fato todos os envolvidos sejam identificados e que respondam criminalmente pelos atos estarrecedores que cometeram", disse Beth. “É indispensável que seja assegurado que o respeito ao corpo feminino seja premissa fundamental para o exercício da medicina, de forma que o machismo estrutural não se perpetue”, acrescentou.

Em comunicado à deputada Beth Sahão feito nesta quinta-feira, 21, o promotor Marcelo Buffulin Mizuno informou que o inquérito policial, instaurado na terça-feira, dia 19, sobre o caso encontra-se em tramitação na 2ª Vara Criminal de São Carlos, “para apurar as autorias delitivas e delimitar as responsabilidades criminais dos agentes a serem identificados”. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias.

Por enquanto a polícia aponta para o cometimento de ato obsceno, cuja pena é mais branda e varia de 3 meses a um ano de detenção. A depender da evolução das investigações, o caso poderá ser configurado como importunação sexual, cuja pena pode chegar a até cinco anos.

Leia Também