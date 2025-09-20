PET Computação realiza "Dia Solidário" para arrecadação de doações na Praça XV

No próximo sábado, 20 de setembro, o Programa de Educação Tutorial Computação (PET Computação), vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realizará o “Dia Solidário”, uma iniciativa voltada à arrecadação de doações para pessoas em situação de vulnerabilidade.
A ação acontecerá das 7h às 17h30, na Praça XV, e será aberta a toda a comunidade são-carlense. A ideia é reunir itens que possam fazer a diferença na vida de quem mais precisa.
O que pode ser doado:
- Roupas em boas condições;
- Alimentos não perecíveis;
- Livros;
- Brinquedos em bom estado;
- Itens de higiene pessoal;
- Produtos de limpeza;
- Lixo eletrônico (como pilhas e baterias usadas).
Para localizar os organizadores no dia do evento, procure por pessoas com crachás, camisetas verdes ou próximas a uma mesa com pano verde e um banner do evento.
Sobre o PET Computação – O PET Computação tem como um de seus principais objetivos oferecer aos seus membros a oportunidade de desenvolver atividades extracurriculares que complementem a formação acadêmica, sempre com orientação do professor Eduardo do Valle Simões. O grupo também se dedica a ações sociais e comunitárias, como o “Dia Solidário”, reforçando seu compromisso com a cidadania e a transformação social.