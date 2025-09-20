(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
Cidade

PET Computação realiza "Dia Solidário" para arrecadação de doações na Praça XV

20 Set 2025 - 07h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dia solidário Praça XV - Crédito: divulgação Dia solidário Praça XV - Crédito: divulgação

No próximo sábado, 20 de setembro, o Programa de Educação Tutorial Computação (PET Computação), vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realizará o “Dia Solidário”, uma iniciativa voltada à arrecadação de doações para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A ação acontecerá das 7h às 17h30, na Praça XV, e será aberta a toda a comunidade são-carlense. A ideia é reunir itens que possam fazer a diferença na vida de quem mais precisa.

O que pode ser doado:

  • Roupas em boas condições;
  • Alimentos não perecíveis;
  • Livros;
  • Brinquedos em bom estado;
  • Itens de higiene pessoal;
  • Produtos de limpeza;
  • Lixo eletrônico (como pilhas e baterias usadas).

Para localizar os organizadores no dia do evento, procure por pessoas com crachás, camisetas verdes ou próximas a uma mesa com pano verde e um banner do evento.

Sobre o PET Computação – O PET Computação tem como um de seus principais objetivos oferecer aos seus membros a oportunidade de desenvolver atividades extracurriculares que complementem a formação acadêmica, sempre com orientação do professor Eduardo do Valle Simões. O grupo também se dedica a ações sociais e comunitárias, como o “Dia Solidário”, reforçando seu compromisso com a cidadania e a transformação social.

Leia Também

Câmara Municipal de São Carlos celebra 160 anos com logo comemorativo e homenagens
Cidade09h30 - 20 Set 2025

Câmara Municipal de São Carlos celebra 160 anos com logo comemorativo e homenagens

São Carlos recebe R$ 1 milhão do deputado federal Carlos Sampaio para reforma da UPA Santa Felícia
Saúde pública09h26 - 20 Set 2025

São Carlos recebe R$ 1 milhão do deputado federal Carlos Sampaio para reforma da UPA Santa Felícia

Airton Garcia continua internado e realiza nova sessão de hemodiálise
Cidade09h05 - 20 Set 2025

Airton Garcia continua internado e realiza nova sessão de hemodiálise

Prefeitura de São Carlos firma convênio com FAC e ACISC para capacitação de servidores públicos
Cidade20h14 - 19 Set 2025

Prefeitura de São Carlos firma convênio com FAC e ACISC para capacitação de servidores públicos

Prefeitura detalha o uso dos recursos para as obras de combate às enchentes
Cidade15h45 - 19 Set 2025

Prefeitura detalha o uso dos recursos para as obras de combate às enchentes

Últimas Notícias