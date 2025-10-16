PET Computação convida voluntários para Caminhada Solidária

Às vezes, basta uma conversa rápida no portão ou uma sacola deixada na porta para transformar o dia de alguém. Um simples gesto pode parecer pequeno, mas somado a tantos outros se transforma em esperança para dezenas de famílias. É com esse espírito de solidariedade e colaboração que o Programa de Educação Tutorial (PET) Computação convida voluntários a participarem da Caminhada Solidária. O grupo é vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

A ação tem como propósito arrecadar alimentos não perecíveis, potes plásticos e produtos de higiene pessoal, percorrendo oito bairros de São Carlos porta a porta, e promovendo uma aproximação genuína entre a Universidade e a comunidade.

Neste ano, a Caminhada Solidária acontecerá em duas etapas. A primeira será no dia 1º de novembro, das 9 horas às 11h30, com uma panfletagem voltada à conscientização sobre a importância das doações. Já a segunda etapa, marcada para o dia 8 de novembro, reunirá os voluntários para a coleta efetiva de alimentos, potes e itens de higiene, das 8 horas até 11h30. A equipe de voluntários sairá de ônibus da USP pela portaria principal e percorrerá um total de 19 rotas nos bairros Parque Arnold Schimidt, Jardim Bandeirantes, Jardim Nova Santa Paula, Jardim Santa Paula, Parque Santa Marta, Parque Santa Felícia Jardim, Planalto Paraíso e Jardim Alvorada.

Todas as doações de alimentos serão destinadas a instituições de caridade e ONGs do município, enquanto os potes plásticos arrecadados servirão para a confecção de marmitas destinadas a pessoas em situação de rua. O grupo Operação Natal será o responsável pela triagem, cadastro e distribuição das doações, além de coletar o feedback das instituições beneficiadas.

Entre os organizadores, Pedro Villela destaca a importância de iniciativas que conectam o ambiente acadêmico à realidade fora dos muros da Universidade. “Fico muito animado em participar de eventos sociais dentro da USP. Em especial, a Caminhada Solidária tem potencial para arrecadar uma quantidade substancial de doações, que serão destinadas a pessoas que precisam. Fazer essa ponte entre quem doa e quem recebe é uma forma prática e significativa de tornar o mundo um pouco melhor”, afirma o aluno do segundo ano do Bacharelado de Ciências de Computação no ICMC.

Seja um voluntário – A Caminhada Solidária conta com 40 vagas para atividade extensionista (AEx), abertas a alunos da USP São Carlos. Além disso, há vagas para a participação da comunidade são-carlense.

Para alunos da USP São Carlos, a inscrição deve ser realizada até sexta-feira, 17 de outubro, no sistema Júpiterweb. Basta acessar o portal, fazer o login, selecionar AEx → ICMC → Caminhada Solidária, e confirmar a inscrição.

Já voluntários externos à USP podem se cadastrar por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/vt767 (também disponível no linktree do Instagram do PET Computação).

A Caminhada Solidária é realizada pelo PET Computação em parceria com o PET Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Diretório Acadêmico da Computação (DAComp). Todas as pessoas são bem-vindas para contribuir com essa ação que une empatia, cooperação e impacto social.

Assessoria de imprensa

Leia Também