Pesquisadores em fotônica de 7 países do Brics visitam a Embrapa Instrumentação nesta quinta

Embrapa Instrumentação - Crédito: divulgação

Nesta quinta-feira (25), a partir das 13h30, a Embrapa Instrumentação recebe uma comitiva de pesquisadores da área de fotônica da África do Sul, China, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irã, Rússia e Brasil, além do cientista do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em inglês) da Nasa, Ivair Gontijo, e coordenador-geral de Tecnologias Habilitadoras (CGTH) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Felipe Silva Bellucci.

O objetivo da visita é conhecer a Embrapa Instrumentação, suas pesquisas em andamento e identificar pontos de potenciais parcerias com o centro de pesquisa, com destaque para as áreas de atuação do Laboratório Nacional de Agrofotônica (Lanaf).

O grupo participou da 7ª edição da Conferência Internacional de Óptica e Fotônica (IOPC, na sigla em inglês), que teve início no domingo, 21, e termina nesta quarta, 24, no hotel Colina Verde, em São Pedro (SP). Paralelamente a IOPC, é realizado também o 5º Encontro de Pesquisadores em Fotônica do Brics, com representantes dos atuais 11 países da aliança intergovernamental - Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã, Etiópia, Indonésia, além do 4º Workshop de Indústria e Empreendedorismo em Fotônica.

Fotônica estuda a geração, emissão, transmissão, modulação, processamento, amplificação e detecção da luz. A Embrapa Instrumentação atua neste campo da Ciência com o desenvolvimento de diferentes tecnologias, como a Plataforma IA AGLIBS, que mensura o carbono no solo, e aparelhos de ressonância magnética nuclear para análise do teor de óleo de palma, conhecido como dendê, em frutos do dendezeiro.

