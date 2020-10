Pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos conquistam Menção Honrosa no Prêmio Capes

Laís: a conquista desta Menção Honrosa é extremamente gratificante principalmente pela valorização e reconhecimento de seu trabalho pela comunidade científica nacional - Crédito: Divulgação

Os pesquisadores do IFSC/USP, Laís Caniatti Brazaca (pós-doc) e seu orientador, professor Valtencir Zucolotto, conquistaram uma Menção Honrosa na 15ª edição do Prêmio CAPES de Teses - 2020 (Categoria Astronomia e Física), cujos resultados foram divulgados na edição desta quinta-feira, 1, do Diário Oficial da União.

A tese premiada, intitulada Desenvolvimento de biossensores para auxílio do diagnóstico do Mal de Alzheimer, para quantificação rápida de melatonina e para determinação simples do traço genético de anemia falciforme, verte sobre o desenvolvimento de três biossensores individuais. O primeiro deles consiste em um biossensor baseado em papel para a detecção simultânea de Fetuína B e Clusterina, biomarcadores do mal de Alzheimer. A ideia é que o dispositivo diminua os custos associados ao diagnóstico preciso da doença, auxiliando na realização de um maior número de testes. O dispositivo foi destaque do site do IFSC/USP neste ano, o que levou a divulgação em veículos nacionais e internacionais.

A tese descreve, também, um novo imunossensor para a detecção de melatonina, composto que regula nossos ritmos circadianos e que possui importantes funções na atuação do sistema imunológico. Sabe-se que a biomolécula atua como biomarcador para diversas doenças de alta relevância, incluindo diversos tipos de câncer e diabetes tipo 2. O dispositivo desenvolvido na tese visa auxiliar no diagnóstico de tais males assim como na determinação de doses de melatonina a serem administradas como medicamento em diversas condições. O biossensor para detecção de melatonina também foi destaque do site do IFSC/USP anteriormente.

Por fim, a tese descreve um genossensor para a determinação do traço de anemia falciforme, doença genética que atinge mais de 7 milhões de brasileiros, visando auxiliar no aconselhamento genético de futuros pais.

Para Laís Brazaca, a conquista desta Menção Honrosa é extremamente gratificante principalmente pela valorização e reconhecimento de seu trabalho pela comunidade científica nacional. Além disso, Laís menciona que “O prêmio coloca em foco a excelência do corpo docente e da infraestrutura do Instituto, que permite com que pesquisas de ponta sejam realizadas diariamente”.

O orientador da tese e coordenador do GNano - Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia do IFSC/USP, Prof. Valtencir Zucolotto, ressalta que “O trabalho, além de muito bem conduzido pela então aluna de doutorado e colaboradores, reflete bem a missão do grupo GNano, de desenvolver temas no estado-da-arte e buscar avanços no uso da Nanotecnologia em Terapia e Diagnóstico, e também no Agronegócio”. O Prof. Zucolotto menciona ainda a importância do apoio Institucional, especialmente do Programa de Pós-Graduação do IFSC.

Foram quarenta e nove os vencedores desta 15ª edição do Prêmio CAPES de Teses - 2020, com noventa e oito pesquisadores que conquistaram Menções Honrosas, em um universo de 1.421 candidatos (recorde absoluto de candidaturas). As duas instituições com mais premiados foram a Universidade de São Paulo (USP), com doze trabalhos, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), com quatro.

O Prêmio CAPES de Teses é uma iniciativa fruto de parceria entre a CAPES, a Fundação Carlos Chagas, a Comissão Fulbright e o Instituto Serrapilheira. (Rui Sintra - jornalista IFSC/USP)

