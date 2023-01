Pesquisadores de São Carlos participam de evento na ONU

Professor Edgar Zanotto (UFSCar) e a professora Andrea S. S. de Camargo (IFSC-USP), que participaram do evento - Crédito: SBPMat

Devido à sua grande flexibilidade, desde formas simples até ultra complexas, excelente durabilidade química, transparência e beleza estética, os vidros são materiais presentes em inúmeras aplicações domésticas e de alta tecnologia e são extremamente importantes na vida cotidiana. Como exemplo: estima-se que mais de 10 bilhões de recipientes de vidro especial foram utilizados para acondicionar vacinas contra Covid-19 em 2022. Por essas razões e devido à sua relevância econômica, o ano passado foi celebrado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional do Vidro (International Year of Glass - IYOG).

Pesquisas sobre materiais vítreos no Brasil foram iniciadas em 1975 e tiveram expressivo aumento em número e qualidade nas duas décadas passadas, atingindo cerca de 3,8% dos artigos científicos indexados pela base Scopus. As atividades da comunidade vidreira do Brasil foram particularmente intensas e estão resumidas neste vídeo (www.youtube.com/watch?v=Bm0k9_Ku0U8).

Na cerimônia de abertura do IYOG na sede da ONU em Genebra (Suíça), realizada em fevereiro de 2022, a pesquisa brasileira na área foi representada pela professora Andrea de Camargo, do Instituto de Física (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP), com a palestra "Glass Research in Brazil"; e pelo professor Edgar Dutra Zanotto, do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e cofundador da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat), com a palestra "Glass Education Wordwide". O evento de abertura também contou com a participação da professora Ana C. M. Rodrigues, do DEMa-UFSCar.

No dia 14 de dezembro de 2022, foi celebrada a cerimônia de encerramento do IYOG, na sede da ONU, em Nova York (EUA). A comunidade científica foi representada pelo professor Zanotto, que coorganizou o evento e contribuiu com a sessão "Glasses for Healthcare". As indústrias do setor foram representadas por Lucien Belmonte, superintendente da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro).

