Pesquisadores da USP desenvolvem IA segura para uso governamental e conquistam prêmio internacional

Pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, conquistaram o prêmio de melhor trabalho acadêmico durante o Latin American Symposium on Digital Government (LASDiGov), realizado em julho, em Maceió (AL). O grupo desenvolveu o LLM4Gov, um modelo de inteligência artificial (IA) pensado para o setor público, capaz de proteger informações confidenciais e funcionar com eficiência em computadores comuns, sem depender de grandes estruturas externas.

O trabalho premiado, intitulado LLM4Gov: A Privacy-Preserving Approach to Teacher-Student Fine-Tuning of Distilled LLMs for the Public Sector, apresenta um grande modelo de linguagem (LLM) treinado para atuar em ambientes controlados por órgãos públicos, evitando que dados de processos jurídicos e administrativos precisem ser enviados a servidores externos, em sua maioria localizados fora do Brasil.

Como funciona a tecnologia

A solução combina duas técnicas: o método teacher-student (professor-estudante), em que um modelo maior treina um modelo menor, mais eficiente; e a destilação de modelos, que remove informações menos relevantes, reduzindo consumo de memória e processamento. O resultado é uma ferramenta poderosa, compacta, de código aberto e com execução local, capaz de respeitar legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o GDPR europeu, além de reforçar a soberania digital brasileira.

Projeto Agents4Gov e parcerias

O LLM4Gov integra o projeto Agents4Gov, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), por meio do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas (processo nº 23/10100-4). A iniciativa busca desenvolver soluções de IA para órgãos públicos e instituições que lidam com informações sensíveis.

O projeto já conta com parcerias estratégicas, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (SEFAZ-RS), além de cooperações com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Autores e impacto

O artigo é assinado pelos pesquisadores Ricardo Marcacini, Jorge Carlos Valverde-Rebaza, Brucce Neves Santos e Solange Rezende (USP São Carlos), em coautoria com Marcelo A. S. Turine (UFMS) e Silvio Levcovitz (PGFN).

Para os autores, o reconhecimento no LASDiGov reforça não apenas a qualidade técnica do trabalho, mas também sua aplicabilidade prática. O modelo pode aumentar a agilidade de processos jurídicos e administrativos, garantindo segurança, privacidade e economia para o setor público brasileiro.

O artigo premiado está disponível na plataforma da SBC

